世界盃爭議中開踢！卡達人權挨批　伊朗隊長公開挺示威

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不過，面對卡達在世足期間遭遇人權方面的公審，各界看法不一，如英國電視節目主持人摩根（Piers Morgan）就在推特上痛批《BBC》和林納克的行為是對卡達極大的不尊重：「沒有直播世界盃開幕式，而是大肆宣揚這有多糟糕」，既荒謬又虛偽；甚至質疑《BBC》只敢針對阿拉伯國家，若主辦方換成美國，八成就不敢談槍枝管制和墮胎權等議題。
另一方面，伊朗示威活動近期遭到德黑蘭當局的嚴厲鎮壓，伊朗足球代表隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）在世界盃首場對陣英格蘭隊的比賽前，公開表達對伊朗政府的不認同，直言：「我們的人民不快樂。」
哈伊薩菲並向所有因示威及鎮壓而失去親友的伊朗人民，表示哀悼與同情，因為國家的狀況不佳是事實，球員們也知道這一點，他們將會盡其所能獲得最好的表現，以向勇敢的伊朗人民致敬，希望情況會有所改善；而伊朗隊教練奎羅斯（Carlos Queiroz）也認同球員有抗議的自由。
《BBC》分析指出，哈伊薩菲敢於發表政治言論並不尋常，特別是身為1名資深運動員，但他選擇正視自己國家的問題，而且特別選在卡達，本屆世界盃地主國、伊朗重要盟友之一，意義尤為深遠。種種現象都表明，即使是體育盛事也難以完全與政治切割，也讓卡達世界盃罩上一層陰影。