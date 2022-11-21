汪小菲放大絕！曬匯款4千萬紀錄 放話：給我回北京來
汪小菲和大S離婚後，兩人共同撫養家人，除了女方居住的信義豪宅，雖是汪小菲購入，當初登記在大S名下，離婚後也為女方所有，汪小菲還需每月支付100萬元台幣作為生活費之用，未料媒體今爆料他積欠500萬元台幣生活費，連名下的S HOTEL都可能遭查封拍賣，他火冒三丈，直接曬出離婚後的匯款資料，這一年來累積給大S共4049萬786元！
汪小菲在微博發聲，「這是真實的，我過去一年為了家人，這個家，所付出的費用。只是作為一個男人，他們結婚了，我他媽的不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資，家人的錢學費，生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看家人」。
屢次因離婚挨罵，尤其是大S再婚舊愛具俊曄，生活過得甜滋滋，他心情相當複雜，忍不住將家事全掀了，留言「那個家4個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他媽的讓我付電費，還讓我家人在那兒。都給我回北京來！」擺明不想讓大S跟新婚老公睡在昔日愛巢，語氣裡滿滿的怒氣。
根據他曬出的紀錄，不只每個月100多萬房貸、100萬元家用，汪小菲還支付豪宅的水電費、管理費、家人教育費用，讓大陸網友忍不住抱屈，「心疼汪總，老婆被人睡還要給人付開房費」、「每個人都不願意養前任的另一半吧。要是我，我也不願意。心裡彆扭」、「主要是光頭住著你的房子，還要你交水電費，物業費，哈哈」、「這個事我支持汪小菲，憑什麼為前妻的老公花錢？」