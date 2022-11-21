中市議員選舉激烈　賴順仁陷入苦戰

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選戰進入最後一週，台中市本屆選舉中，尋求市長連任的盧秀燕充份發揮母雞帶小雞的強大能量，各區議員候選人爭相搶搭其造勢便車，盧市長也是來者不拒，讓黨內同志雨露均霑，各候選人總部成立大會、問政說明會，場場都到。
然而，盧秀燕競選總部此次推舉多達七名總幹事，包括立委楊瓊瓔、江啟臣、前立委顏寬恒以及市黨部主委顏文正，另外三人吳瓊華、陳政顯和黃健豪都是本屆市議員候選人，在這場選戰中佔盡媒體曝光先機。
這次國民黨在烏大龍選區只提名吳瓊華一位候選人，其餘兩位黑派候選人都以無黨籍參選，較無爭議。
應選三席的北區，藍綠陣營各提名兩人，形成四搶三的熱戰局面。國民黨北區議員候選人陳文政雖然在上屆選舉得票數領先，但在同黨候選人陳政顯被拔擢為盧市長競總總幹事後，知名度及支持度獲得大幅提升，立即對陳文政的選情形成龐大的壓力。
北屯區也面臨相同情況。北屯區歷屆市議員一直維持藍綠三比三均分態勢，本屆2018年選舉時，國民黨因為有「韓流」助攻，藍營新進榜的黃健豪擠下綠營尋求連任的蔡雅玲，藍綠議員席次因而扭轉成藍四綠二局面。
在「韓流」助攻下，藍營北屯區除了新增一席外，連任議員得票數也普遍獲得成長，唯獨歷屆選情一直很穩定的賴順仁得票數，卻由2014年的18326票，大幅下降到2018年的13165票，減少多達5161票，顯見其選情受到新增議員席次衝擊最大。
今年八月底，當黃健豪列名於盧總部競總總幹事名單後，同選區其他三位國民黨籍候選人沈佑蓮、 陳成添、賴順仁的選情，立即陷入選票被黃健豪掠奪的危機，其中賴順仁的選情更被視為受影響最大的候選人。
對於此一現象，受影響的議員候選人除了選前頻發搶救文宣外，更希望市黨部居間協調。盧秀燕市長競總推舉多名市議員任總幹事的策略，是否果真對藍營北區與北屯區市議員席次造成影響，值得觀察。