看世足賽到金色三麥！2招免費喝啤酒 Chili’s第2杯半價
2022 FIFA卡達世界盃足球賽開踢讓大家都忍不住嗨起來，金色三麥主打世足賽大螢幕直播互動、美食搭配啤酒活動，除了現場穿國家隊球衣打卡、或猜中16強都能免費喝啤酒；外帶經典大拼盤1份，可享1公升瓶裝精釀啤酒「第2瓶半價」優惠；粉專留言預測冠軍，有機會抽中10公升精釀啤酒、經典大拼盤啤酒組合、adidas限量周邊等獎項，並邀17直播主於特定場次現身門市，挑戰現場玩遊戲有機會獲得金色三麥人氣餐點、17直播免費招待5,000元吃飯金等好康！Chili’s美墨餐廳搶攻世界盃商機，同樣也有啤酒「第2杯半價」、免費招待洋蔥圈等4大互動體驗優惠，猜中冠軍有機會抽中3,000元禮券。
金色三麥為迎接世足賽，大手筆配置200吋超大螢幕播放即時實況，全台最大串連沉浸觀賽體驗升級；還推出極具收藏價值的「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒（金色三麥餐廳、家樂福限定販售），與一系列美食搭配精釀啤酒的熱血觀賽好康。一連串「足GO金彩」優惠活動包括，11/20～12/18內用消費穿著國家隊球衣拍照打卡，就送350c.c.內用杯裝啤酒1杯；或是參加12/3起的16強賽對戰，預測王活動猜中優勝隊伍，可獲得350c.c.內用杯裝啤酒兌換券。購買12/17及12/18指定門市22:00後的冠亞季軍限定球賽門票，即享精選炸物拼盤及500c.c.啤酒2杯的加油組合餐，早鳥價888元。
還將邀請17直播主化身一日足球女孩於特定場次現身門市，民眾挑戰現場玩遊戲有機會獲得金色三麥人氣餐點、17直播免費招待5,000元吃飯金等好康！場次分別為12/10美麗華店、12/11新莊晶冠店、12/14信義誠品店、12/15台北京站店，12/18冠軍賽更將集結多位「17瘋開箱」的熱門直播主，在美麗華門市一起現身互動為冠軍加油。
喜歡外帶美食回家的饕客也有優惠，同樣11/20～12/18，外帶金色三麥經典大拼盤1份，可享1公升瓶裝精釀啤酒「第2瓶半價」優惠；凡購買「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」6入組合，就送露營風保冰袋乙個＋露營環保Tossware杯4個，優惠價750元（原價1,416元；限量供應，售完為止）。無法抽空到餐廳現場的球迷也別氣餒，12/3起的16強比賽，也可以至金色三麥餐廳Facebook粉絲專頁留言預測冠軍，有機會抽中10公升精釀啤酒、經典大拼盤啤酒組合、adidas限量周邊等豐富獎品。
另外，Chili’s美墨餐廳搶攻世界盃商機也推出4大互動體驗優惠，即日起至12/18(日)，凡穿著32強任一球隊世界盃球衣或配件（包含襪子／鞋子／手套／夾克等）， Chili’s免費招待「小份玉米脆片」（可選莎莎／鄉村醬）；或掃描QR Code進入Confetti cam遊戲，拍照上傳至IG限時動態標記@Chilistw，可享有瑪格麗特／瓶裝啤酒／生啤酒「第2杯半價」優惠；追蹤@Chilistw並掃描QRcode遊玩FINDAFAN遊戲，找出10個隱藏球迷出示勝利畫面，即可兌換半份「洋蔥圈」。12/3～12/11單筆消費滿1,000元即可獲得預測抽獎券一張，猜中冠軍隊伍有機會抽中3,000元禮券。