特企／第二十一屆旺宏科學獎　花中、板中雙獲金牌肯定

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動漫迷 訓練電腦成為漫畫家！
許多動漫迷都知道，製片公司常會將人氣漫畫改編成動畫電影上映。但可能很少人會反過來，想將「電影動畫轉換成漫畫」。身為動漫迷的花蓮高中鄭名揚同學透過課堂所學的程式語言，再自學影像處理等技術，實踐了這個想法，透過自行開發的程式將動畫自動轉換成漫畫，角色間的對話也轉化成漫畫的呈現方式。但要訓練電腦成為漫畫家，可不是件簡單的事。他花了十個月時間完成臉部偵測、語音辨識以及分鏡等程式撰寫，從一開始僅有2–3成辨識率，經過不斷修正調整，如今已可達到8成左右。未來他的夢想就是想讀資工科系，培養更專業的資訊能力。
數學狂 解謎尤拉圖零和猜想
「尤拉圖」（Euler path）的概念時常出現在我們的日常生活中，像是規劃垃圾車或快遞收送動線，可避免同一路徑重覆來回以提高效率。目前就讀板橋高中的劉伯晏投入近兩年時間，以「尤拉圖的零和基數刻劃」進行科學探究，成功將尤拉圖零和基數分類，並透過類似的方法延伸處理一般性的圖形，更設計兩種特別的圖形變換，解決部份的零和猜想。評審團認為他運用高中生可掌握的數學技巧，刻劃零和流的圖，成功完成精彩的圖論研究。
中研院院長廖俊智致詞時以旺宏教育基金會吳敏求董事長今年4月榮獲「總統創新獎」為例，強調吳董事長是創新的力行者，正是同學們投入創新研究最好的典範。廖院長指出，從事科學研究有幾個要素：第一要找到研究問題，了解各種現象背後的原因，第二對研究要有熱情，第三要有持之以恆的決心，因為科學實驗絕非一次就能成功，多數的發想可能都是以失敗收場，但成功的研究就是奠基在這些失敗的經驗上。廖院長也以自身在高中求學時參加科展的經驗鼓勵同學，當時雖然沒有獲得最大獎，但投入科展的過程卻是人生最寶貴的經驗。
連續多年出席旺宏科學獎頒獎典禮的教育部次長林騰蛟表示，感謝旺宏教育基金會長年推動科學教育，推廣科普，教育部108年課綱中的自然科學領域，強調培養學生對自然的觀察及對科學的興趣，旺宏科學獎持續舉辦21年，提供了一個非常好的競賽平台，讓同學可以在這個平台裡展現創意，投入研究熱情，希望同學們在有興趣的科學領域裡持續創新。
國科會副主委林敏聰表示，不論是基礎科學或是應用科學，本屆的獲獎作品我們看到許多創意突破，科學研究的創意不僅僅是在既有的學科裡找答案，更應該要嘗試從跨領域的角度出發，用不同的思維去解決問題，就會有更多的創造力。
旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求以自身經驗勉勵同學，不能只注重短期的利益。在面對升學的高中階段，如果能每天多花一些時間，投資在對自己有長遠影響的興趣上或進行跨領域的學習，都是很有前瞻性的想法。
旺宏科學獎召集人、中央研究院周美吟副院長鼓勵獲獎同學要保持好奇心，科學就是面對未知，不斷質疑、探索與解答的過程。另外，也要強化表達能力並提昇國際觀，因為科學需要不斷分享並掌握新知，在眼界部分要學習放大，同時表達能力也需要多加訓練。
自學生首度參賽 外僑學校首次入圍獲大獎
今年科學獎報名期間，學校因疫情影響停課，但仍有許多同學堅持完成作品，參賽人數達589隊，學校數計132所。參賽學校較往年更多元，有更多私立高中、實驗教育機構、五專三年級以下，甚至自學生投入競賽。其中新營高中、嘉義興華高中、淡江工商及台北美國學校都是本屆首次入圍獲獎的學校。台北美國學校更是首次獲大獎肯定之外僑學校，獲得銀獎隊伍的指導老師Jude C. Clapper雖已於9月返美，但為了能參加頒獎典禮，特地自美國返台受獎。
旺宏科學獎在老師及學校的熱情支持下，累積迄今已有2,527位老師帶隊參與競賽。本屆「指導老師特殊貢獻獎」由瀛海高中黃勤展老師及武陵高中許根火兩位老師獲得。而獲得「旺宏科學推動獎」的國立新營高中莊立山老師，於第七屆時即獲得「指導老師特殊貢獻獎」的肯定，迄今已帶領逾六十支隊伍參賽，這次指導多位新營高中同學再次挑戰並入圍獲獎。三位老師皆展現對於科普教育的熱情投入與傑出教學成果。
關於旺宏科學獎
為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，並鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力。2002年，旺宏教育基金會舉辦第一屆「旺宏科學獎」，鼓勵同學踴躍參賽。旺宏科學獎目前由中央研究院周美吟副院長擔任召集人，帶領召集委員及評審團齊力推動。二十多年來已有逾兩萬名師生曾投入這項競賽，被喻為「高中的諾貝爾獎」。
關於財團法人旺宏教育基金會
旺宏電子的經營團隊體察企業對於社會應該提出積極回饋的具體行動，有鑑於國內高科技人才養成不易，旺宏電子於2001年捐贈成立「財團法人旺宏教育基金會」，並陸續創辦「旺宏金矽獎」、「旺宏科學獎」，以及設置「旺宏電子講座」與推動各項知識工程計畫。希望藉由基金會的成立，除了持續回饋社會，以善盡企業公民責任，更透過系統化的方式推動科學教育，協助啟動臺灣年輕一代科學創新的能量。