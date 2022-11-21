名家論壇》鄭仲嵐／習近平的帝王學vs.李克強的謝幕

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隨後，李克強出席東協峰會，象徵任期內最後的國際峰會，而習近平出席G20與APEC。兩方在出席中，也展現不同特色。
在這次習近平的後兩次出訪中，也可以很明顯地感受到在睽違疫情三年後，首度與多個大國連袂出席高層級峰會同時，在應對時的「上下觀念」思維仍極深。
最令人印象深刻的，就是習近平在面對加拿大總理杜魯道時，當面抱怨杜魯道不應該將他們之間10分鐘的閒聊內容跟加國媒體說。
當時杜魯道跟習近平闡述中共疑似在境外花錢干預加拿大選舉，並提起烏俄衝突與北韓等問題，隨後也跟加國媒體交換意見。想不到隔天引起習近平不悅，認為杜魯道這樣「不適當」，並認為加拿大要先「拿出誠意」，否則「這個結果就不好說了」。
雖然杜魯道說明，加拿大是開放自由、透明的環境，但是在場的習近平口譯似乎有顧忌，並沒有將其翻譯進去，只有翻譯後面的幾句話。習近平只在聽了後面幾句話後說「創造條件、創造條件」，並在最後補了一句「很天真」，畫面隨後傳播到全世界。
與美日會談的主場優勢
習近平對杜魯道的「長輩式說教」，讓不少人想起成長過程中，或多或少都會碰過這樣的前輩：認為晚輩無理取鬧、不覺得晚輩意見是意見、我比你年長所以說話有份量。只是這樣的作法在國際場合，最後並無助於對話成功，反倒感受到一種隱含的家長式威脅。
事實上，在印尼的美中兩國領袖會談、曼谷的中日領袖會談，也可以端詳到習近平的「帝王學」。這兩場峰會皆是由中方要求在習近平下榻的飯店舉行，有種「來朝覲見」的感覺，拜登進場的小跑步也被部分媒體解讀為「不想讓對方等」。
根據了解，美中會談時，由於白宮記者團是跟隨拜登，因此進去中方的會場後，才發現中方已經架好兩個大攝影機，皆是正對習近平的鏡頭。另一方面，白宮的隨團攝影師無法設腳架，只得上肩錄影，因此共訊畫面一度搖搖擺擺，讓各通訊社接到不少抱怨。
日中會談亦然，根據側面了解，雖然到最後一刻，日方都在協調會場地點，但是中方堅持要在習近平於曼谷下榻的飯店。最後變成岸田文雄前往，其在聆聽習近平說話時微微側身的日式習慣，也被部分媒體曲解為「聆聽說教」。不論美日，中方都展現一定程度主場優勢。
東南亞經濟扶持模式受阻？
而相比之下，這次李克強在柬埔寨東協峰會，則是做了一個較圓滿地退場。從2013年就任總理以來，李克強在當年秋天即參加汶萊東協峰會，展現出意氣風發地一面，稱「今後十年中國與東盟（協）寬領域、深層次、高水平、全方位合作框架」，並稱中國與東協是同舟共濟的關係。
作為經濟學博士，李克強也深知透過基礎建設加強在東南亞影響力的作法，更重要的是強化經濟之餘、讓南海地區能安定受到中國支配的遠期目標。2020年時，15國簽署RECP（區域全面經濟夥伴協定）後，可說是完成李克強總理任內的一大遠大成果。
然而，相比之下，習近平則是希望以海洋強國之姿崛起，進入第二任期後，南海不斷出現與菲律賓、越南等國的擦槍走火。原先李克強提倡的經濟合作模式，來與東南亞各國交好等，或多或少受到阻攔。
而在李克強最後任期，他柬埔寨在致詞時依舊強調深化合作「加強對話合作，共建東亞美好家園，共同維護世界和平與繁榮」一句話言猶在耳。往後離開大國外交舞台，中國與其他東南亞國家的經濟連結能否維護，將更讓人關注。相較於李克強的時代謝幕，習近平的帝王學正在逐漸明顯，未來南海局勢或將更不比以前。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體
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