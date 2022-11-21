2022世界盃賽程！預賽懶人包更新

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2022卡達世界盃足球賽將在11/21開踢，預計賽程會到12/18，由愛爾達提供台灣地區世足轉播權，想第一時間收看，台灣有三平台包含：華視、中華電信MOD(愛爾達體育1台、2台)、Hami Video、ELTA.tv，可以完整收看世界盃足球的 64 場完整賽事。此外Google首頁也改為2022世界盃足球賽，點進去後直接提供懶人包，包含賽程、相關新聞、對戰表、球員介紹等，快速掌握相關的賽事議題。
文字實況：NOWnews2022瘋世足專頁
2022瘋世足！四年一度的世界盃足球賽又將來臨！這次世足賽從11月20日到12月18日止，全世界的球迷都屏息以待，這次在冬天舉行的世足賽有何不同，NOWnews今日新聞也特地規劃「2022瘋世足！」世足賽專頁，希望帶給球迷最新、最完整的賽事資訊與報導。
NOWnews精選16支強隊，是球迷看球的好夥伴，包括：日本、韓國、法國、英格蘭、葡萄牙、西班牙、阿根廷、德國、巴西、比利時、荷蘭、波蘭、卡達、瑞士、克羅埃西亞、美國等....每支球隊都有代表人物，以及看球重點。
線上觀看：ELTA.tv
擁有世足轉播全的愛爾達電視，提供完整64場足球賽的直播，平台上提供非常豐富的世足相關的資訊，包含節目表、戰績表、戰況、2天回看等。超值方案收費方式為429元可以觀看90天，除了完整的世足賽之外，還可以同步無限觀看英超、HBL、BWF、WTT、歐冠以及隨選影音、戲劇等。
線上觀看：Hami Video運動館
如果是一月的世足球迷，可以訂購Hami Video運動館，運動館的費用為149元單月，可收看愛爾達頻道，包含2022世足賽事，但無法觀看世足AR APP，最短租期一個月，如不續租須自行退租。
電視收看：華視將轉播一部分預賽，16強則是場場直播，此外也有「世足Goal了沒」節目，可搭配觀賞。
世界盃賽程：
|
11/21（一）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|卡達 vs 厄瓜多
|A 組
|21:00
|英格蘭 vs 伊朗
|B 組
|
11/22（二）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|賽內加爾 vs 荷蘭
|A 組
|3:00
|英格蘭 vs 伊朗
|B 組
|18:00
|阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯
|C 組
|21:00
|丹麥 vs 突尼西亞
|D 組
|
11/23（三）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|墨西哥 vs 波蘭
|C 組
|3:00
|法國 vs 澳洲
|D 組
|18:00
|摩洛哥 vs 克羅埃西亞
|F 組
|21:00
|德國 vs日本
|E 組
|
11/24（四）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|西班牙vs 哥斯大黎加
|E 組
|3:00
|比利時 vs 加拿大
|F 組
|18:00
|瑞士 vs 喀麥隆
|G 組
|21:00
|烏拉圭 vs 南韓
|H 組
|
11/25（五）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|葡萄牙 vs 迦納
|H 組
|3:00
|巴西 vs 賽爾維亞
|G 組
| 【小組賽第二輪】
|18:00
|威爾斯 vs 伊朗
|B 組
|21:00
|卡達 vs 塞內加爾
|A 組
|
11/26（六）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|荷蘭 vs 厄瓜多
|A 組
|3:00
|英格蘭 vs 美國
|B 組
|18:00
|突尼西亞 vs 澳洲
|D 組
|21:00
|波蘭 vs 沙烏地阿拉伯
|C 組
|
11/27（日）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|法國 vs 丹麥
|D 組
|3:00
|阿根廷 vs 墨西哥
|C 組
|18:00
|日本 vs 哥斯大黎加
|E 組
|21:00
|比利時 vs 摩洛哥
|F 組
|
11/28（一）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|克羅埃西亞 vs 加拿大
|F 組
|3:00
|西班牙 vs 德國
|E 組
|18:00
|喀麥隆 vs 賽爾維亞
|G 組
|21:00
|南韓 vs 迦納
|H 組
|
11/29（二）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|0:00
|巴西 vs 瑞士
|G 組
|3:00
|葡萄牙 vs 烏拉圭
|H 組
|小組賽第三輪
|23:00
|厄瓜多 vs 賽內加爾
|A 組
|23:00
|荷蘭 vs 卡達
|A 組
|
11/30（三）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|3:00
|伊朗 vs 美國
|B 組
|3:00
|威爾斯 vs 英格蘭
|B 組
|23:00
|突尼西亞 vs 法國
|D 組
|23:00
|澳洲 vs 丹麥
|D 組
|
12/1（四）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|3:00
|波蘭 vs 阿根廷
|C 組
|3:00
|沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥
|C 組
|23:00
|克羅埃西亞 vs 比利時
|F 組
|23:00
|加拿大 vs 摩洛哥
|F 組
|
12/2（五）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|3:00
|日本 vs 西班牙
|E 組
|3:00
|哥斯大黎加 vs 德國
|E 組
|23:00
|南韓 vs 葡萄牙
|H 組
|23:00
|迦納 vs 烏拉圭
|H 組
|
12/3（六）分組賽程
|台灣時間
|比賽隊伍
|組別
|3:00
|賽爾維亞 vs 瑞士
|G 組
|3:00
|喀麥隆 vs 巴西
|G 組