2022世界盃賽程！預賽懶人包更新

▲梅西最後一屆世界盃，他能追上比利和馬拉度納的腳步嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西最後一屆世界盃，他能追上比利和馬拉度納的腳步嗎？（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2022-11-21 12:16:412022-11-21 12:45:57

2022卡達世界盃足球賽今天登場，深夜已經有厄瓜多出戰地主卡達，結果厄瓜多以2:0輕鬆獲勝，擊敗地主國開幕戰不敗神話。晚間9時還有英格蘭出戰伊朗，世界賭盤一面看好英格蘭隊勝出，而英格蘭讓分1.5，也就是說，英格蘭有機會贏2球以上。

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以下為NOWnews為您整理看球資訊：

2022卡達世界盃足球賽將在11/21開踢，預計賽程會到12/18，由愛爾達提供台灣地區世足轉播權，想第一時間收看，台灣有三平台包含：華視、中華電信MOD(愛爾達體育1台、2台)、Hami Video、ELTA.tv，可以完整收看世界盃足球的 64 場完整賽事。此外Google首頁也改為2022世界盃足球賽，點進去後直接提供懶人包，包含賽程、相關新聞、對戰表、球員介紹等，快速掌握相關的賽事議題。

文字實況NOWnews2022瘋世足專頁

2022瘋世足！四年一度的世界盃足球賽又將來臨！這次世足賽從11月20日到12月18日止，全世界的球迷都屏息以待，這次在冬天舉行的世足賽有何不同，NOWnews今日新聞也特地規劃「2022瘋世足！」世足賽專頁，希望帶給球迷最新、最完整的賽事資訊與報導。

NOWnews精選16支強隊，是球迷看球的好夥伴，包括：日本、韓國、法國、英格蘭、葡萄牙、西班牙、阿根廷、德國、巴西、比利時、荷蘭、波蘭、卡達、瑞士、克羅埃西亞、美國等....每支球隊都有代表人物，以及看球重點。

▲2022世足賽前進卡達！NOWnews推出全新世足專頁。（圖／NOWnews）
▲2022世足賽前進卡達！NOWnews推出全新世足專頁。（圖／NOWnews）
線上觀看：ELTA.tv

擁有世足轉播全的愛爾達電視，提供完整64場足球賽的直播，平台上提供非常豐富的世足相關的資訊，包含節目表、戰績表、戰況、2天回看等。超值方案收費方式為429元可以觀看90天，除了完整的世足賽之外，還可以同步無限觀看英超、HBL、BWF、WTT、歐冠以及隨選影音、戲劇等。

線上觀看：Hami Video運動館

如果是一月的世足球迷，可以訂購Hami Video運動館，運動館的費用為149元單月，可收看愛爾達頻道，包含2022世足賽事，但無法觀看世足AR APP，最短租期一個月，如不續租須自行退租。 

電視收看：華視將轉播一部分預賽，16強則是場場直播，此外也有「世足Goal了沒」節目，可搭配觀賞。

世界盃賽程：

11/21（一）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 卡達 vs 厄瓜多 A 組
21:00 英格蘭 vs 伊朗 B 組

11/22（二）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 賽內加爾 vs 荷蘭 A 組
3:00 英格蘭 vs 伊朗 B 組
18:00 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯 C 組
21:00 丹麥 vs 突尼西亞 D 組

11/23（三）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 墨西哥 vs 波蘭 C 組
3:00 法國 vs 澳洲 D 組
18:00 摩洛哥 vs 克羅埃西亞 F 組
21:00 德國 vs日本 E 組

11/24（四）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 西班牙vs 哥斯大黎加 E 組
3:00 比利時 vs 加拿大 F 組
18:00 瑞士 vs 喀麥隆 G 組
21:00 烏拉圭 vs 南韓 H 組

11/25（五）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 葡萄牙 vs 迦納 H 組
3:00 巴西 vs 賽爾維亞 G 組
【小組賽第二輪】

    
18:00 威爾斯 vs 伊朗 B 組
21:00 卡達 vs 塞內加爾 A 組

11/26（六）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 荷蘭 vs 厄瓜多 A 組
3:00 英格蘭 vs 美國 B 組
18:00 突尼西亞 vs 澳洲 D 組
21:00 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯 C 組

11/27（日）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 法國 vs 丹麥 D 組
3:00 阿根廷 vs 墨西哥 C 組
18:00 日本 vs 哥斯大黎加 E 組
21:00 比利時 vs 摩洛哥 F 組

11/28（一）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 克羅埃西亞 vs 加拿大 F 組
3:00 西班牙 vs 德國 E 組
18:00 喀麥隆 vs 賽爾維亞 G 組
21:00 南韓 vs 迦納 H 組

11/29（二）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
0:00 巴西 vs 瑞士 G 組
3:00 葡萄牙 vs 烏拉圭 H 組
小組賽第三輪    
23:00 厄瓜多 vs 賽內加爾 A 組
23:00 荷蘭 vs 卡達 A 組

11/30（三）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
3:00 伊朗 vs 美國 B 組
3:00 威爾斯 vs 英格蘭 B 組
23:00 突尼西亞 vs 法國 D 組
23:00 澳洲 vs 丹麥 D 組

12/1（四）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
3:00 波蘭 vs 阿根廷 C 組
3:00 沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥 C 組
23:00 克羅埃西亞 vs 比利時 F 組
23:00 加拿大 vs 摩洛哥 F 組

12/2（五）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
3:00 日本 vs 西班牙 E 組
3:00 哥斯大黎加 vs 德國 E 組
23:00 南韓 vs 葡萄牙 H 組
23:00 迦納 vs 烏拉圭 H 組

12/3（六）分組賽程
台灣時間 比賽隊伍 組別
3:00 賽爾維亞 vs 瑞士 G 組
3:00 喀麥隆 vs 巴西 G 組

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