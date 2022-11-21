助憨兒學習獨立 喜憨兒屏東開辦「夜間社區家園」服務
為了協助憨兒學習獨立，喜憨兒基金會先後在高雄、新竹、台北、台南、桃園等地設有10個夜間社區家園，近60位憨兒在此學習與生活，近期也增設了屏東地區的社區家園。喜憨兒基金會提供夜間社區家園服務，安排一位教保員老師與憨兒們同住，提供生活上的訓練與協助。舉凡居家生活能力、情緒管理能力，休閒生活安排，社區資源使用以及家庭支持等，讓每一位身心障礙者都能透過社區家園的居住訓練，學會獨立生活。
小良是一位心智障礙者，今年47歲，白天在喜憨兒日間社區作業設施南門站，進行掛耳咖啡代工作業，負責打印咖啡包日期的項目。經過5個月的訓練，小良打印得又快又好。唯獨父母皆已70多歲，其他手足也因成家或就業等因素離家，平常只有小良與父母同住。但因小良在情緒管理部分需較多支持，且與特定鄰居時常發生爭吵，讓父母在照顧時覺得心累，充滿無力感。
小良經評估入住夜間社區家園，花了半年時間，學習自立生活以及跟同儕融洽相處，最喜歡做菜給住民們吃了。對於社區資源也非常熟悉且能運用，舉凡外出購物、運動、休閒、用餐等都沒有問題。小良周一到週五住家園，假日則返家。就在社區家園及父母共同支持下，小良開心的生活在社區，情緒表現也非常平穩，父母照顧壓力減輕了，心情放鬆不少。
依據身心障礙者權利公約，障礙者有權利選擇在哪裡居住以及和誰居住，各國有責任發展社區居住及自立生活支持方案，促使身心障礙者和一般人擁有平等機會融入社區。夜間家園給了憨兒們一個舒適學習的地方，支持他們走向獨立之路。未來也將持續提供憨兒們適切的服務，減輕照顧者壓力，讓照顧者與被照顧者都能提升其生活品質。符合資格且有意願入住的心智障礙者，可與喜憨兒基金會聯繫。