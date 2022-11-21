一蘭拉麵12/1漲價！天然豚骨拉麵貴10元　14項最高漲3.4%

▲日本一蘭拉麵今（21）日於官方粉專宣布，「考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，確定將於12/1上午10時起調漲門市價格，經典「天然豚骨拉麵」每碗變貴10元來到298元，此波漲價共計14品項變貴，最高漲幅約3.4%。。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲日本一蘭拉麵今（21）日於官方粉專宣布，「考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，確定將於12/1上午10時起調漲門市價格，經典「天然豚骨拉麵」每碗變貴10元來到298元，此波漲價共計14品項變貴，最高漲幅約3.4%。。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-21 14:03:25

日本一蘭拉麵登台至今5年，還是常看到排隊人潮盛況，今（21）日於官方粉專宣布確定將於12/1上午10時起調漲門市價格，經典「天然豚骨拉麵」每碗變貴10元來到298元，此波漲價共計14品項變貴，最高漲幅約3.4%。《NOWnews今日新聞》致電業者，官方回應漲價主因為「考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，而做價格的調整；不過也是有商品價格是調降的，如「燉煮叉燒肉」未來只要125元、可省下3元，而盒裝拉麵商品則維持原價未漲。

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日本一蘭拉麵已於官方粉專發出「調整商品價格通知」，「為持續提供優質的服務與餐點品質，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，宣布將從12月1日(四)上午10點起調整商品價格，變動價格的15品項，最貴生啤酒一次漲12元、燉煮叉燒肉則調降3元，漲幅約3.4%。調整價格品項如下：

天然豚骨拉麵 288元→298元

加麵 58元→60元

加麵(半份) 48元→50元

加叉燒58元→65元

加蔥 38元→40元

黑木耳38元→40元

海苔 38元→40元

半熟鹽味蛋 38元→40元

白飯 58元→60元

加蒜泥38元→40元

一蘭特製醋38元→40元

秘製辛味38元→40元

燉煮叉燒肉148元→145元（調整價格後變便宜）

三品項一蘭精選配餐134元→142元

生啤酒138元→150元

消息一出，不少網友與饕客相當震驚，直呼「一碗要300了嗎」、「這麼貴了還漲喔⋯⋯」；但也有人分享「每次經過都還是滿滿的人排在門外」。業者透露此次主要是門市拉麵價格有所調整，盒裝拉麵商品則維持原價未漲。以及限定針對台灣官方APP推出麵霸會員獨享的「兒童拉麵」，今年4月起擴大納入0～12歲兒童，通通免費吃拉麵的隱藏版服務也不受影響。只要消費者註冊成為一蘭拉麵台灣官方APP會員，便能每日於系統內獲得自動派發的2張兒童拉麵招待券，到店用餐的APP會員大人只需消費1碗天然豚骨湯拉麵，每位大人最多可攜帶2名孩童，限每位孩童當日兌換1碗。

▲一蘭拉麵APP會員限定免費招待兒童拉麵的「超佛隱藏版」服務大升級，官方宣佈將從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲一蘭拉麵APP會員限定免費招待兒童拉麵的「超佛隱藏版」服務大升級，官方宣佈將從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）

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