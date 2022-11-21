一蘭拉麵12/1漲價！天然豚骨拉麵貴10元 14項最高漲3.4%
日本一蘭拉麵登台至今5年，還是常看到排隊人潮盛況，今（21）日於官方粉專宣布確定將於12/1上午10時起調漲門市價格，經典「天然豚骨拉麵」每碗變貴10元來到298元，此波漲價共計14品項變貴，最高漲幅約3.4%。《NOWnews今日新聞》致電業者，官方回應漲價主因為「考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，而做價格的調整；不過也是有商品價格是調降的，如「燉煮叉燒肉」未來只要125元、可省下3元，而盒裝拉麵商品則維持原價未漲。
日本一蘭拉麵已於官方粉專發出「調整商品價格通知」，「為持續提供優質的服務與餐點品質，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加」，宣布將從12月1日(四)上午10點起調整商品價格，變動價格的15品項，最貴生啤酒一次漲12元、燉煮叉燒肉則調降3元，漲幅約3.4%。調整價格品項如下：
天然豚骨拉麵 288元→298元
加麵 58元→60元
加麵(半份) 48元→50元
加叉燒58元→65元
加蔥 38元→40元
黑木耳38元→40元
海苔 38元→40元
半熟鹽味蛋 38元→40元
白飯 58元→60元
加蒜泥38元→40元
一蘭特製醋38元→40元
秘製辛味38元→40元
燉煮叉燒肉148元→145元（調整價格後變便宜）
三品項一蘭精選配餐134元→142元
生啤酒138元→150元
消息一出，不少網友與饕客相當震驚，直呼「一碗要300了嗎」、「這麼貴了還漲喔⋯⋯」；但也有人分享「每次經過都還是滿滿的人排在門外」。業者透露此次主要是門市拉麵價格有所調整，盒裝拉麵商品則維持原價未漲。以及限定針對台灣官方APP推出麵霸會員獨享的「兒童拉麵」，今年4月起擴大納入0～12歲兒童，通通免費吃拉麵的隱藏版服務也不受影響。只要消費者註冊成為一蘭拉麵台灣官方APP會員，便能每日於系統內獲得自動派發的2張兒童拉麵招待券，到店用餐的APP會員大人只需消費1碗天然豚骨湯拉麵，每位大人最多可攜帶2名孩童，限每位孩童當日兌換1碗。