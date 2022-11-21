好市多黑五生鮮食品優惠總整理！「無骨牛小排」下殺91折
好市多（Costco）黑色購物節今（21）日開跑，雖一早排隊人潮相當清冷，不過開始營業後有不少顧客陸續進場。首日生鮮食品折扣較少，但有許多零食、沖泡飲品都有不錯的優惠，《NOWnews今日新聞》記者也替讀者整理出本次食品區的必買清單，包括熱賣商品「美國特選無骨牛小排」，每公斤降價120元，只要1279元就能入手，相當於下殺91折；哈根達斯冰淇淋473毫升X5入組，現折260元，免900元就能帶回家；還有松露巧克力風味球，原價499元，特價379元，幾乎人手一盒搶購中！
美國特選無骨牛小排。原價1,399元/KG，特價1,279元/KG(現省120元/KG）
哈根達斯冰淇淋473毫升X5入。原價1,159元，特價899元(現省260元)
MEIGI PANDA BISCUITS明治熊貓夾心餅乾組35公克X36包。原價499元，特價359元(現省140元)
TRUFFETTES DE FRANCE松露巧克力風味球1公斤X2入。原價499元，特價379元(現省120元）
SWISS MISS DARK CHOCOLATE香醇巧克力即溶可可粉31公克X50入。原價359元，特價279元 (現省80元)
NESCAFE INSTANT COFFEE雀巢原味即溶咖啡粉300公克X2罐。原價539元，特價419元 (現省120元)
SEA WEED BUGAK CHIPS海苔脆片每包150公克。原價289元，特價219元(現省70元)
SAMJIN MINI MIX切達起司風味綜合脆餅1公斤。原價295元，特價215元(現省80元)
POCKY CHOCO.BISCUIT STICK百奇巧克力棒40公克X12包。原價289元，特價209元(現省80元)
NATURAL BENEFITS純在 葡萄柚蘋果果粒茶1.2L兩瓶組。原價265元，特價205元(現省60元)