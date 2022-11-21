好市多黑五生鮮食品優惠總整理！「無骨牛小排」下殺91折

▲好市多Costco）黑色購物節今日登場，生鮮食品雖優惠品項較少，但熱門夯品無骨牛下排每公斤降價120元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多Costco）黑色購物節今日登場，生鮮食品雖優惠品項較少，但熱門夯品無骨牛下排每公斤降價120元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-21 12:55:05

好市多（Costco）黑色購物節今（21）日開跑，雖一早排隊人潮相當清冷，不過開始營業後有不少顧客陸續進場。首日生鮮食品折扣較少，但有許多零食、沖泡飲品都有不錯的優惠，《NOWnews今日新聞》記者也替讀者整理出本次食品區的必買清單，包括熱賣商品「美國特選無骨牛小排」，每公斤降價120元，只要1279元就能入手，相當於下殺91折；哈根達斯冰淇淋473毫升X5入組，現折260元，免900元就能帶回家；還有松露巧克力風味球，原價499元，特價379元，幾乎人手一盒搶購中！

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▲哈根達斯冰淇淋473毫升X5入，原價1,159元，特價899元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲哈根達斯冰淇淋473毫升X5入，原價1,159元，特價899元。（圖／記者鍾怡婷攝）
美國特選無骨牛小排。原價1,399元/KG，特價1,279元/KG(現省120元/KG）

哈根達斯冰淇淋473毫升X5入。原價1,159元，特價899元(現省260元)

MEIGI PANDA BISCUITS明治熊貓夾心餅乾組35公克X36包。原價499元，特價359元(現省140元)

TRUFFETTES DE FRANCE松露巧克力風味球1公斤X2入。原價499元，特價379元(現省120元）

SWISS MISS DARK CHOCOLATE香醇巧克力即溶可可粉31公克X50入。原價359元，特價279元 (現省80元)

NESCAFE INSTANT COFFEE雀巢原味即溶咖啡粉300公克X2罐。原價539元，特價419元 (現省120元)

SEA WEED BUGAK CHIPS海苔脆片每包150公克。原價289元，特價219元(現省70元)

SAMJIN MINI MIX切達起司風味綜合脆餅1公斤。原價295元，特價215元(現省80元)

POCKY CHOCO.BISCUIT STICK百奇巧克力棒40公克X12包。原價289元，特價209元(現省80元)

NATURAL BENEFITS純在 葡萄柚蘋果果粒茶1.2L兩瓶組。原價265元，特價205元(現省60元)

▲NATURAL BENEFITS純在 葡萄柚蘋果果粒茶1.2L兩瓶組
▲NATURAL BENEFITS純在 葡萄柚蘋果果粒茶1.2L兩瓶組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雀巢原味即溶咖啡粉（右）、SWISS MISS DARK CHOCOLATE香醇巧克力即溶可可粉（左）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲雀巢原味即溶咖啡粉（右）、SWISS MISS DARK CHOCOLATE香醇巧克力即溶可可粉（左）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲TRUFFETTES DE FRANCE松露巧克力風味球。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲TRUFFETTES DE FRANCE松露巧克力風味球。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲POCKY CHOCO.BISCUIT STICK百奇巧克力棒。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲POCKY CHOCO.BISCUIT STICK百奇巧克力棒。（圖／記者鍾怡婷攝）

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