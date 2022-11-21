提升線路防災韌性！屏東縣屏鵝公路地下纜線改接完成

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顧育成說，台電公司為改善屏鵝公路沿線架空線路供電易受天災影響狀況，並提升路容景觀，自今年5月20日接受屏鵝公路百里地下纜線改接的任務，7月起針對自高屏大橋至鵝鑾鼻屏鵝公路路段，展開纜線地下化工作，並於昨天完成全路段地下線路改接工作。
顧育成指出，台電公司等單位配合公路總局第3區養護工程處跨域合作，進行屏鵝公路纜線141公里地下化及種樹百里2.0計畫，為使該項工程如期完成，台電動員屏東、台南、高雄及鳳山區處協力監造工作，承攬商動員247位技術人員，並調度北中南全台各地區處自營工班204位技術人員機動支援，全力進場施工，致不到半年時間佈放逾百公里高、低壓電纜，裝設開關、變壓器設備逾千具，後續將拆除2千支電桿，而能夠完成這項艱鉅任務，再度證明穩定供電與良好路容景觀是可以並存的。
顧育成說，這項電纜下地工程，共計佈設高壓電纜258公里、低壓電纜163公里，裝設高壓開關376具、變壓器740具，以及2600多處高低壓線路引上點。
顧育成並指出，此一地下線路改接工作全部完成，將交付公路總局第3區養護工程處進行道路銑鋪，並陸續拆除全線2千多支電桿，可大幅降低線路遭受樹木、外物碰觸及車輛碰撞電桿，所造成的停電事故，進而提升屏東地區供電的可靠度。