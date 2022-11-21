致力永續發展！中聯資源獲企業永續第1類白金級獎

▲中聯資源公司董事長張鴻昌(右)代表接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲(左)頒發「永續報告-傳統製造業-第一類白金級」獎項。(圖／中聯資源公司提供)
▲中聯資源公司董事長張鴻昌(右)代表接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲(左)頒發「永續報告-傳統製造業-第一類白金級」獎項。(圖／中聯資源公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-11-21 19:00:00

中聯資源公司於日前獲台灣永續能源研究基金會評選為2022台灣企業永續獎第一類白金級獎項之殊榮，未來將持續響應政府2050年淨零碳排目標及相關策略，積極在ESG領域工作上與時俱進，深化耕耘永續作為，以為公司永續發展奠定穩固基礎，也為台灣環境、社會及經濟貢獻心力。

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中聯資源公司榮獲永續報告-傳統製造業-第一類白金級獎項，由該公司董事長張鴻昌接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲頒獎，此一殊榮，顯現中聯資源致力永續發展的努力及成果獲得高度肯定。

中聯資源公司董事長張鴻昌表示，該公司本身業務，即與循環經濟及綠色環保緊密結合，成立以來就秉持「貢獻環保專業、善盡企業社會責任及追求永續發展」之理念，將公司願景設定為致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業。

張鴻昌說，面對近年來ESG(環境、社會及公司治理)發展浪潮，中聯資源積極改善設備效率，投入生產智能化及推動節能減碳工作，並擴大異業結盟版圖，將煉鋼、水泥、混凝土、營建及電子科技等各產業製程的副產物適材適所應用，透過不同產業彼此間的產業鏈模式建構，來開創綠色產品商機。

張鴻昌指出，在實踐ESG成果方面，中聯資源不僅與國內水泥業者異業結合，推動礦泥、礦物細料及轉爐石，作為水泥生料於水泥廠循環利用，減少天然礦石開採及降低水泥生產成本，開創資源循環利用，
 
  張鴻昌舉例說，近兩年來，計有水淬爐石應用於營建材料用途、礦物細料應用於水泥生料用途及人造螢石再利用等7項商業模式取得BS 8001循環經濟最高成熟度第4等級(Level Optimizing)證書。

此外，該公司為強化對氣候變遷議題之因應能力，於今(111)年導入TCFD，建立風險架構鑑別氣候變遷對營運可能造成之重大風險與機會，並提出相關應對策略及方案，今年11月更通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證審查。

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