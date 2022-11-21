致力永續發展！中聯資源獲企業永續第1類白金級獎

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中聯資源公司董事長張鴻昌表示，該公司本身業務，即與循環經濟及綠色環保緊密結合，成立以來就秉持「貢獻環保專業、善盡企業社會責任及追求永續發展」之理念，將公司願景設定為致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業。
張鴻昌說，面對近年來ESG(環境、社會及公司治理)發展浪潮，中聯資源積極改善設備效率，投入生產智能化及推動節能減碳工作，並擴大異業結盟版圖，將煉鋼、水泥、混凝土、營建及電子科技等各產業製程的副產物適材適所應用，透過不同產業彼此間的產業鏈模式建構，來開創綠色產品商機。
張鴻昌指出，在實踐ESG成果方面，中聯資源不僅與國內水泥業者異業結合，推動礦泥、礦物細料及轉爐石，作為水泥生料於水泥廠循環利用，減少天然礦石開採及降低水泥生產成本，開創資源循環利用，
張鴻昌舉例說，近兩年來，計有水淬爐石應用於營建材料用途、礦物細料應用於水泥生料用途及人造螢石再利用等7項商業模式取得BS 8001循環經濟最高成熟度第4等級(Level Optimizing)證書。
此外，該公司為強化對氣候變遷議題之因應能力，於今(111)年導入TCFD，建立風險架構鑑別氣候變遷對營運可能造成之重大風險與機會，並提出相關應對策略及方案，今年11月更通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證審查。