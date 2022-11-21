新冠後遺症多久才會好？　國外研究：大多1年內消失

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近9成新冠後遺症個案 1年內症狀消失《JAMA Network Open》期刊上刊載了一篇法國研究，在這項研究中他們針對2020年5月1日至11月30日的COVID-19血清反應陽性個案進行調查，共有3972參與者。在這些參與者中，有2647人在COVID-19急性感染期時，就至少有一種持續性症狀，其中32.5%（861人）在急性期過後仍有症狀，且症狀持續2個月以上。研究團隊針對這861人進行追蹤隨訪一年半的時間，他們發現1年內持續性症狀完全緩解的大約有89.9%。
醫師姜冠宇表示，關於新冠病毒後遺症會持續多久，我們之前都是臆測，因為實際上這樣的研究非常難做，要完整追蹤需要非常久的時間，之前研究從未有超過10個月的隨訪，此篇研究價值在於它隨訪了1年半以上，而根據這項研究，後遺症大多會在一年內消失，但大約有10%的人在1年後仍有症狀。
研究曝後遺症消退較慢 與這6個因子有關根據法國這項研究顯示，最常見的持續症狀是記憶力減退（40.0%）、睡眠障礙（36.6%）、嗅覺喪失或聽力障礙（27.0%）、關節痛（26.9%）、呼吸困難（26.5%）、注意力或專注力障礙（22.3%）、虛弱無力（20.6%）。
而且每種持續症狀的消退時間各不相同，研究顯示延緩症狀消退的影響因子，包括年齡、性別、BMI、癌症史、抽菸史，以及急性期症狀多寡，根據研究調查，年齡大於60歲、女性、BMI大於30、有癌症史、有抽菸史、急性期有4種以上的症狀，這6項與後遺症消退較慢有關。
雖然這是國外的統計研究，但姜冠宇指出，國內後遺症追蹤制度尚不完善，流失很多重要案例，要小心國內長新冠盛行度和嚴重度都低估，目前能做的就是依循既有資料，不要因為新資料不足夠就輕忽問題，各科門診要提高警覺，並鼓勵追蹤，告知病人儘管生活工作有長期困擾，痊癒還是有希望、有終點的，也可以趁休息改變生活習慣，如戒菸、降低BMI等等。
資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55815
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而且每種持續症狀的消退時間各不相同，研究顯示延緩症狀消退的影響因子，包括年齡、性別、BMI、癌症史、抽菸史，以及急性期症狀多寡，根據研究調查，年齡大於60歲、女性、BMI大於30、有癌症史、有抽菸史、急性期有4種以上的症狀，這6項與後遺症消退較慢有關。
雖然這是國外的統計研究，但姜冠宇指出，國內後遺症追蹤制度尚不完善，流失很多重要案例，要小心國內長新冠盛行度和嚴重度都低估，目前能做的就是依循既有資料，不要因為新資料不足夠就輕忽問題，各科門診要提高警覺，並鼓勵追蹤，告知病人儘管生活工作有長期困擾，痊癒還是有希望、有終點的，也可以趁休息改變生活習慣，如戒菸、降低BMI等等。
資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
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