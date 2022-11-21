UBA輔大男籃首度「土洋混血」　2洋將曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
輔大分享，這二位外籍生分別是來自歐洲塞爾維亞的米哈洛，今年才19歲的他已有超過9年的籃球生涯，因為205公分高人一等身材，來台後走到哪都是焦點。對於台灣印象，米哈洛表示到處都有的超商讓他非常驚喜；另一位來自象牙海岸的凱德爾，身高196公分，跳躍彈性驚人，各種灌籃姿勢都難不倒，能夠流利地說著法語和英語的凱德爾，也曾參加過多次國際籃球比賽，對於能成為輔大的一員，兩人異口同聲表示非常開心，此次目標就是打入四強，前進小巨蛋！
楊哲宜表示，因為隊中除了有喬楚瑜等老將，還有大一新秀以及外籍球員，所以操兵練習首重基本動作以及觀念，要有全隊（Team）的觀念與共識，至於外籍生的加入，楊哲宜強調這絕對是一種好事、非常歡迎，對輔大是加分的，但是培養本土球員的能力以及經驗仍是首要以及長遠的目標。由於這次UBA男一級預賽（A組）自11月23日至11月30日都在輔大比賽，歡迎各界前來免費觀賽。
本屆UBA男一級於11月23日起由A組8支球隊在輔大中美堂接棒開打，A組有政大、輔大、國體、台師、萬能，以及剛上一級的德霖科大、中興大學；B組則有世新、健行、台藝、高師、義守、文化，還有重返一級的台體及北市大，而B組將在12/2於南台灣義守大學開戰。大專籃球聯賽公開二級、一般組男女共4場冠軍戰將升級「頂規」前進台北小巨蛋，連同公開一級最終決戰，明年3月24至26日屬於大專籃球的年度盛宴將創國內聯賽首例，寫下歷史扉頁。