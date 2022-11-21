UBA輔大男籃首度「土洋混血」　2洋將曝光

▲輔大男籃隊首度有二位國際生加入，輔大表示，這二位都是「長人」。（圖／輔大提供）
▲輔大男籃隊首度有二位國際生加入，輔大表示，這二位都是「長人」。（圖／輔大提供）

記者許若茵／台北報導

2022-11-21 13:24:032022-11-21 13:38:49

魔獸「霍華德」引爆全國瘋籃球，UBA大專籃球聯賽也即將在本週登場，女一級已經在18日於成大開戰，而男一級，分別於11月23日輔仁大學、12月2日義守大學兩階段揭開序幕。特別的是，輔大指出，輔大籃球隊除了有當家中鋒身高198公分的「喬神」喬楚瑜，今年還加入2位國際長人，對於輔大首度出現的土洋合作籃球隊，教練楊哲宜表示，誠摯歡迎各界親臨中美堂觀賽，見識輔大的混血籃球威力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
輔大說明，男籃隊陣中強將包括喬楚瑜、王翊帆和蔡紘揚等，還有8名新秀包括張傑程等，由於輔大今年首創的第一屆全英語學士班「跨領域全英語學士學位學程」招到來自9個國家，4大洲的學生，其中二位具有籃球專長，因而被網羅進了輔大甲級男子籃球隊員。

輔大分享，這二位外籍生分別是來自歐洲塞爾維亞的米哈洛，今年才19歲的他已有超過9年的籃球生涯，因為205公分高人一等身材，來台後走到哪都是焦點。對於台灣印象，米哈洛表示到處都有的超商讓他非常驚喜；另一位來自象牙海岸的凱德爾，身高196公分，跳躍彈性驚人，各種灌籃姿勢都難不倒，能夠流利地說著法語和英語的凱德爾，也曾參加過多次國際籃球比賽，對於能成為輔大的一員，兩人異口同聲表示非常開心，此次目標就是打入四強，前進小巨蛋！

楊哲宜表示，因為隊中除了有喬楚瑜等老將，還有大一新秀以及外籍球員，所以操兵練習首重基本動作以及觀念，要有全隊（Team）的觀念與共識，至於外籍生的加入，楊哲宜強調這絕對是一種好事、非常歡迎，對輔大是加分的，但是培養本土球員的能力以及經驗仍是首要以及長遠的目標。由於這次UBA男一級預賽（A組）自11月23日至11月30日都在輔大比賽，歡迎各界前來免費觀賽。

本屆UBA男一級於11月23日起由A組8支球隊在輔大中美堂接棒開打，A組有政大、輔大、國體、台師、萬能，以及剛上一級的德霖科大、中興大學；B組則有世新、健行、台藝、高師、義守、文化，還有重返一級的台體及北市大，而B組將在12/2於南台灣義守大學開戰。大專籃球聯賽公開二級、一般組男女共4場冠軍戰將升級「頂規」前進台北小巨蛋，連同公開一級最終決戰，明年3月24至26日屬於大專籃球的年度盛宴將創國內聯賽首例，寫下歷史扉頁。

產業前景仍有下修變數　參與市場行情這些領域站穩腳步

張忠謀證實　台積電3奈米會去美國設廠

講清楚疫苗掮客是誰？薛瑞元冷笑五聲：太幼稚不想回答

我是首投族／直接對話政府　政大生：18歲公民權勢在必行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀