五月天阿信虧石頭「假戲真做」！5人演下季《女子圖鑑》
睽違3年「五月天好好好想見到你演唱會」上周在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館2場演出後，再度飛往東岸來到紐約Barclays Center開唱。不僅如此，五月天更一舉登上紐約時代廣場的巨幕。五月天在演唱會上，猛虧石頭先前在《台北女子圖鑑》中，與桂綸鎂有大尺度親密戲演出一事。
五月天二度站上紐約Barclays Center舞台，一開場便以《盛夏光年》揭開序幕，接著演唱《愛情萬歲》、《派對動物》、《離開地球表面》等經典曲目，來到紐約，團員們輪番跟歌迷打招呼，石頭問候大家「呷飽沒」，還笑稱昨天主辦方招待大家去吃紐約很有名的牛排店，每個人都吃很飽，他希望今天是在美國的最後一場，要大家一起把所有體力都用掉。
阿信也提到11月28日就是團長怪獸的生日，他笑稱給怪獸女兒的生日禮物，就是可以看《台北女子圖鑑》，更強調：「石頭大人和桂綸鎂演出那場。」怪獸說：「無限制觀看，石頭的部份還可以看live。」阿信則猛虧：「女兒不能看，有點限制級，前二場忘了問石頭，石頭，你怎麼可以這樣？」石頭反問：「不是你們叫我去演的嗎？」阿信繼續追：「我是叫你演戲，但沒有叫你假戲真做。」一旁怪獸加碼：「他真戲假做。」石頭表示：「小鎂說下一次還有第二季，五個人可包辦五集。」阿信聽完則笑答：「我怕我們是包辦樓下倒垃圾的。」不料反遭瑪莎自嘲：「我怕下一集不是演《台北女子圖鑑》，他要拍天線寶寶。」妙語如珠的對話，逗得全場粉絲哈哈大笑。