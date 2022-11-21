朱挺玗鎮港造勢　洪秀柱鄭照新「王又正」雪中送碳

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丹申廣表示，因為太久沒下來高雄，發現這兩天陪著朱挺玗掃市場，有很多人都遺忘了他，誤以為他是服務團隊，甚至要有人介紹「王又正」，大家才知道原來他來了，讓他覺得非常難過。他表示民眾選不論上至總統，下至里長，都應該是要為民爭取福利、建設與服務，更重要的是要「照顧人民」，但可惜他看到的是這些父母官，都是在「照顧自己」，做許多「錦上添花」的表面作為，嚴重的忘了人民的財產安全及民生問題，他呼籲要選，就是要選出能夠為民眾「雪中送碳」的民意代表，而那個人就是朱挺玗。
鄭照新表示，以前他看朱挺玗是他瘦，她胖；現在是她瘦，他胖，而這真真實實的證明朱挺玗真的很認真的勤跑基層，有個願意為民服務的心，所以更要拜託大家，一定要讓朱挺玗順利當選前鎮小港市議員，讓認真願意做事的人進入議會，為民服務。
在造勢大會的最後，邀請重要來賓，所有前鎮小港的現任里長及里長候選人上台，搖著勝利的戰旗，同時台下的民眾也一同手牽手，展現團結氣勢，溫馨與快樂氛圍。
雖然舞台上的造勢大會結束，朱挺玗並沒有把線上支持她的民眾忘記，立馬跑向所有在線上，從頭到尾，看完整個直播的民眾深深的一鞠躬，感謝他們的支持，為這場造勢大會，劃下完美的句點。