朱挺玗鎮港造勢　洪秀柱鄭照新「王又正」雪中送碳

▲國民黨前黨主席洪秀柱表示要把朱挺玗送進議會，為人民好好監督政府做事。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨前黨主席洪秀柱表示要把朱挺玗送進議會，為人民好好監督政府做事。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-11-21 14:30:24

前鎮小港市議員候選人朱挺玗20日於前鎮區競選服務處舉辦「鎮港2-雙贏造勢大會」，現場除了有精彩表演之外，更邀請到重要來賓-國民黨前黨主席洪秀柱（柱柱姐）、台中市現任新聞局長鄭照新及中天新聞「正常發揮」主持及製作人丹申廣（以前：王又正）來為她站台。

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「要選一個會做事的議員，而不是選一個演員；要選對人，做對事，老百姓才有福氣」，洪秀柱表示從疫情開始到現在，社會依舊混亂，包括疫苗採購資料封存與口罩的缺乏，八千四百億的預算編列，種種的亂象都顯示政府的失能與官員道德的敗壞，正是因為沒有人好好監督政府做事，所以更要把朱挺玗送進議會，為人民好好監督政府做事。

▲丹申廣表示因為太久沒下來高雄，有很多人都遺忘了他，甚至要有人介紹他是「王又正」。（圖／翻攝畫面）
▲丹申廣表示因為太久沒下來高雄，有很多人都遺忘了他，甚至要有人介紹他是「王又正」。（圖／翻攝畫面）
丹申廣表示，因為太久沒下來高雄，發現這兩天陪著朱挺玗掃市場，有很多人都遺忘了他，誤以為他是服務團隊，甚至要有人介紹「王又正」，大家才知道原來他來了，讓他覺得非常難過。他表示民眾選不論上至總統，下至里長，都應該是要為民爭取福利、建設與服務，更重要的是要「照顧人民」，但可惜他看到的是這些父母官，都是在「照顧自己」，做許多「錦上添花」的表面作為，嚴重的忘了人民的財產安全及民生問題，他呼籲要選，就是要選出能夠為民眾「雪中送碳」的民意代表，而那個人就是朱挺玗。 

鄭照新表示，以前他看朱挺玗是他瘦，她胖；現在是她瘦，他胖，而這真真實實的證明朱挺玗真的很認真的勤跑基層，有個願意為民服務的心，所以更要拜託大家，一定要讓朱挺玗順利當選前鎮小港市議員，讓認真願意做事的人進入議會，為民服務。

▲朱挺玗昨（20）日於前鎮區競選服務處舉辦「鎮港2-雙贏造勢大會」。（圖／翻攝畫面）
▲朱挺玗昨（20）日於前鎮區競選服務處舉辦「鎮港2-雙贏造勢大會」。（圖／翻攝畫面）
在造勢大會的最後，邀請重要來賓，所有前鎮小港的現任里長及里長候選人上台，搖著勝利的戰旗，同時台下的民眾也一同手牽手，展現團結氣勢，溫馨與快樂氛圍。

雖然舞台上的造勢大會結束，朱挺玗並沒有把線上支持她的民眾忘記，立馬跑向所有在線上，從頭到尾，看完整個直播的民眾深深的一鞠躬，感謝他們的支持，為這場造勢大會，劃下完美的句點。

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