不捨兒子汪小菲！張蘭認了看過協議 狂譙大S有多黑多狠
汪小菲和前妻大S去年離婚後，雙方就協議由男方每月支付100萬元台幣，作為女方生活費用，結果今（21）日卻傳出汪小菲不願履行協議，遭到大S聲請地方法院強制執行，恐怕汪小菲在台灣的資產，包含S HOTEL都可能被抵償或查封。對此，汪小菲媽媽張蘭，稍早也在直播上爆氣嗆聲，「多狠啊你看這人！」
張蘭今下午在抖音直播帶貨，同時也湧入2萬多名網友觀看，但大家全都是在關注汪小菲和前妻大S的事件。談到此事，張蘭則爆氣回應，「人雖然什麼話都沒說話，但你想想是誰給媒體這些材料，家醜不可外揚，多狠啊你看這人。」接著更開嗆，「別把我逼急了，爆出來她就真的粉身碎骨了，看看她到底是什麼貨色！」字字句句都在力挺兒子，強調完全不怕黑粉。
此外，張蘭也對藏在聊天室的八卦媒體、狗仔、黑粉、自媒體嗆聲，不要斷章取義，故意黑他們母子倆，「她什麼時候給人扣帽子，怎麼買黑粉，怎麼編的，你自個搜搜！」似乎暗指全是大S主導。張蘭不斷聲稱，他們母子倆都是腳踏實地的做生意，「我一直在忍，看了他們協議就知道有多黑，有多狠，一般人都幹不出來，可以叫她小丑。」、「這一家子太醜陋了」、「這上輩子來報仇的。」
另據《鏡週刊》報導，汪小菲未履行離婚協議，不願支付生活相關費用後，大S已經向台北地方法院聲請強制執行，由於事證明確，法院已裁准，汪小菲必須如期付款，否則在台灣的資產如存款和S HOTEL都可能被抵償或查封。（編輯：詹鎰睿）