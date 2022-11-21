「泰版陳柏霖」搭擋清純系美女 《愛情需要編劇》上映中
勇奪泰國新片票房冠軍，榮登當月上映泰國電影最高票房的《愛情需要編劇》，在本月18日於全台甜蜜獻映。本片以才思枯竭的編劇家為主軸，透過他筆下多對風格迥異的男女，展開截然不同的愛情故事。其中一段《愛情解隔離》，找來曾演出電影《交友網戰》，並被台灣媒體喻為「泰版陳柏霖」的「Nat」納特奇查理，以及曾演出《賣萌這件小事》的「Earth」艾絲特蘇普莉拉共同演出。該段呼應時下疫情話題，演繹在隔離期間「14天內愛上你」的故事。至於另一段《把恨變成愛》，更找來曾演出《我的甜心正太》、《特長生》等BL作品，而在台灣享譽人氣的「Chimon」瓦奇拉維讓維瓦，搭檔《這一次不再錯過你》女主角「Pahn」達莉莎坎波伊共同主演，將以出人意料、頗具奇幻成份的劇情，讓觀眾為之驚豔。
《愛情需要編劇》其中一段《愛情解隔離》，描述由《交友網戰》男主角「Nat」納特奇查理所飾演的失業賭鬼「阿孔」，他賭性堅強，什麼都想要贏。他在疫情的隔離期間搖控無人機買食物回家，沒想到無人機卻失控飛向對面棟女孩「小晶」所住的陽台。阿孔的友人便跟他打賭，如果14天內可以成功贏得小晶芳心，阿孔就可以獨得賭金兩萬泰銖，外加兩箱啤酒。在這不合時宜的疫情期間，從一場無人機的迫降，演變為一段愛的輸贏。尤其飾演「小晶」的「Earth」艾絲特蘇普莉拉，更將在片中有剛洗完澡，僅簡單圍著浴巾在陽台曬衣服的場面，姣好身材讓觀眾一覽無疑，也讓觀眾直呼：「這種身材姣好系女孩會把人逼瘋掉的！」另一方面，「Nat」納特奇查理則演活失業賭鬼「阿孔」，他什麼都可以賭，甚至賭上愛情，讓人好奇結局將會如何發展下去。
而在《愛情需要編劇》的另一段《把恨變成愛》當中，則找來曾演出《我的甜心正太》、《特長生》等BL作品，因此在台灣頗具人氣的「Chimon」瓦奇拉維讓維瓦，以及電影《這一次不再錯過你》女主角「Pahn」達莉莎坎波伊，兩人在片中「飆車談愛」。Chimon飾演血氣方剛的外送員「阿歐」，為了支付生病父親的醫藥費，並要照顧年紀還小的妹妹而加入飆車賭局。此時，由Pahn飾演的「神秘女孩」，開始亂入到他的工作與生活中與他競爭。只是阿歐卻不知道，這位女孩將改變他未來的命運。
值得一提的是，泰國鮮肉男星Chimon，早在6 歲時便在電影《13 駭人遊戲》中演出，出道至今已經累積不少知名代表作；除了驚悚詭異主題，也演過許多BL作品。外表可鹽可帥可甜又多才多藝，讓暱稱為「奇萌Chimon」的他，實在讓人難擋他的「萌力」。而擁有空靈外貌的達莉莎坎波伊，也常在自己的Instagram上發表插畫，讓人見識到她的多才多藝。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。