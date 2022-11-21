特企／相親最怕人、照不符！網議：「照騙」也可以很逼真
在網路爆炸的年代，用社交軟體在網路交友是常態，不過在修圖軟體盛行的當下，往往PS一下，或是一鍵美肌，就可以打造出漂亮的好照片，許多網友都曾有見過照片與本人不符的尷尬經驗，臉書的知名社團爆廢公社，有個網友發文表示，自己被安排相親，結果卻被傳說中的電子修圖術「詐騙」，本人從林志玲變成阿玲，讓他十分失望，因而引起廣大的網友熱議。
相親後的原PO，本來準備了甜點禮盒赴約，見面後認為對方跟照片差太多，而興趣缺缺，幾天都不想回訊息，沒想到女主角「阿玲」卻持續約吃飯，還表示幫他省錢，不用去太高級的店，這讓原PO有點苦惱，於是來徵詢廣大網友的意見：「急！在線等，我該回什麼？」引起各種不同面向的討論，有網友認為：「沒興趣就別浪費她的時間了！」更有網友搞笑認為阿玲只是想吃撈麵，如果是想蹭飯吃，建議原PO表明：「不好意思，那下次換妳請阿！」
不過追根究柢，還是修圖軟體太厲害，讓網路與現實之間蒙上一層面紗，有網友認為：「學好修圖才是最重要的！」因此也給予眾多女性同胞實用的建議：「訂個Adobe Ps＋Lr攝影計畫，300換3000好划算的！」原來Adobe現在有推出優惠方案，Photoshop加上lightroom方案，一個月只要300元，適合常常要使用手機，想要簡單修圖就能上架的廣大族群，即使是「照騙」也可以更有質感、更逼真。
最後原PO現身感謝眾網友給予建設性回應，也讚嘆Photoshop以及各種軟體造福女性這件事，引起網友感嘆回覆：「現在光是辨別真假詐騙、本人照騙就讓人心累了阿！」可以明顯發現，修圖帶來的效益與討論廣泛，已經是現在社會的潮流，難怪這句話會成為老生常談：江湖在走，修圖技能要到手。