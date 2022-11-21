高雄青連線議員合體　喊話「四年前投票的一票都不能跑」

▲高雄市議會「高雄青連線」黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、鄭孟洳、黃文益及林智鴻等六位議員今天再次合體站路口呼籲四年前投票給高雄青的市民朋友，一定要支持優質專業的議員再次連任。。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄市議會「高雄青連線」黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、鄭孟洳、黃文益及林智鴻等六位議員今天再次合體站路口呼籲四年前投票給高雄青的市民朋友，一定要支持優質專業的議員再次連任。。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-21 15:07:34

「四年前支持我們的人，請集中選票，請不要分票！」選戰最後一週，高雄市議會「高雄青連線」黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、鄭孟洳、黃文益及林智鴻等六位議員今(20)日再次合體站路口，向市民訴求優質連任，並且呼籲四年前投票給高雄青的市民朋友，一票都不能跑，一定要票票入匭，支持優質專業的議員再次連任。

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▲記者會結束後，高雄青議員集體站上車隊，為左楠區的李雅慧催票。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲記者會結束後，高雄青議員集體站上車隊，為左楠區的李雅慧催票。(圖／記者郭凱杰翻攝)
立法委員趙天麟也在立法院與高雄青議員進行視訊連線，並首次擔任車隊掃街直播解說員，親上火線為市民分析高雄最新選情；記者會結束後，高雄青議員集體站上車隊，為左楠區的李雅慧催票。

左營、楠梓區議員李雅慧除細數任內四年來歷經罷韓、市長補選、議員罷免、四大公投等等各式各樣的民主歷程，高雄青議員幾乎無役不與外，並一路協助市長陳其邁爭取市政建設，到台積電設廠、橋頭科學園區等等，都是站在第一線挺邁，現在正值高雄起飛的階段，懇請市民朋友，支持陳其邁，票投高雄青，一起再拚四年。

三民區的鄭孟洳提到高雄青議員的選區有來自原縣區也有原市區，在市議會關心的議題從長照、弱勢、青年、文創、運動、藝文到產業發展，每個人都有各自關心的領域，四年來交出了相當亮眼的成績單，希望市民朋友可以用選票肯定高雄青議員在市議會的問政表現。

前金、新興、苓雅區黃文益議員強調，現在正值高雄起飛的階段，高雄青議員要做陳其邁最強的後盾，一起跟陳其邁再拚四年，呼籲選民關鍵時刻，請勿放手。

鳳山區的林智鴻議員表示，高雄青連線的市議員都獲得高督盟的肯定，都是受認證的優質議員，在公園的改造運動上，也獲得特公盟的支持，呼籲市民朋友用選票肯定認真的人，集中選票，不要分票。

人在立法院的立法委員趙天麟也以視訊方式進行連線，趙天麟以烏克蘭對抗俄羅斯強權的民主歷程開場，在台灣現以強而有力的民主，堅持自由社會的路線，希望市長陳其邁可以高票連任，而民進黨提名的議員也可以全壘打。

趙天麟指出，高雄青連線過去在韓國瑜當選後，在市議會展現了強大的監督力量，到今天檢驗柯志恩從淡江大學學務長任內到立法委員任內的言行，都發揮了相當的戰力，所以不只是要給新人鼓勵，對於競選連任的高雄青議員，也希望市民朋友集中選票，不要分票，繼續給予肯定跟支持。

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