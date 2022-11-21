高雄青連線議員合體　喊話「四年前投票的一票都不能跑」

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左營、楠梓區議員李雅慧除細數任內四年來歷經罷韓、市長補選、議員罷免、四大公投等等各式各樣的民主歷程，高雄青議員幾乎無役不與外，並一路協助市長陳其邁爭取市政建設，到台積電設廠、橋頭科學園區等等，都是站在第一線挺邁，現在正值高雄起飛的階段，懇請市民朋友，支持陳其邁，票投高雄青，一起再拚四年。
三民區的鄭孟洳提到高雄青議員的選區有來自原縣區也有原市區，在市議會關心的議題從長照、弱勢、青年、文創、運動、藝文到產業發展，每個人都有各自關心的領域，四年來交出了相當亮眼的成績單，希望市民朋友可以用選票肯定高雄青議員在市議會的問政表現。
前金、新興、苓雅區黃文益議員強調，現在正值高雄起飛的階段，高雄青議員要做陳其邁最強的後盾，一起跟陳其邁再拚四年，呼籲選民關鍵時刻，請勿放手。
鳳山區的林智鴻議員表示，高雄青連線的市議員都獲得高督盟的肯定，都是受認證的優質議員，在公園的改造運動上，也獲得特公盟的支持，呼籲市民朋友用選票肯定認真的人，集中選票，不要分票。
人在立法院的立法委員趙天麟也以視訊方式進行連線，趙天麟以烏克蘭對抗俄羅斯強權的民主歷程開場，在台灣現以強而有力的民主，堅持自由社會的路線，希望市長陳其邁可以高票連任，而民進黨提名的議員也可以全壘打。
趙天麟指出，高雄青連線過去在韓國瑜當選後，在市議會展現了強大的監督力量，到今天檢驗柯志恩從淡江大學學務長任內到立法委員任內的言行，都發揮了相當的戰力，所以不只是要給新人鼓勵，對於競選連任的高雄青議員，也希望市民朋友集中選票，不要分票，繼續給予肯定跟支持。