巷仔內／FTX資不抵債失控破產！2022年幣圈風暴怎麼了？

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創立於2019年的FTX也面臨類似情況，起初是加密貨幣媒體《CoinDesk》獨家披露了FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）旗下另一間公司Alameda Research的財務狀況，外界才發現Alameda Research絕大多數資產都是一款名為「FTT」的加密貨幣，而「FTT」就是FTX自己打造的，這也導致投資人擔心存放在交易所的資產遭挪用、擔心FTX財務不健康，直到FTX的競爭對手幣安（Binance）創辦人趙長鵬宣布要把手上價值21億美元的FTT全部出清，導致市場拋售FTT打算換回美金，FTX平台還不出數十億美金，只好先暫時停止提款，但無法挽回頹勢最後宣告破產。
FTX破產一事震動幣圈，被形容為「幣圈雷曼兄弟」，雖然FTX與幣安都是全球最大的交易所，兩者為相互競爭的關係，但人稱CZ的趙長鵬表示原本有意出手相救，擬展開收購計劃，但可能擔心遭控壟斷、檢驗後發現財務狀況等問題下，趙長鵬宣布「我們決定放棄對FTX.com的潛在收購」，接著FTX就宣布宣布在美國啟動破產保護程序，有著「幣圈巴菲特」美稱的SBF也在美國申請「第11章破產保護」並宣布辭職，坦承自己「搞砸了」，彭博新聞估計他因此損失了150億美元的資產，FTX則由曾經處理過安隆風暴的John J Ray III接替總裁一職。
如同今年幣圈風暴推骨牌似的集體崩盤，幣安放棄收購消息釋出後，加密貨幣市場集體跳水，比特幣（BTC）跌破16000美元大關，以太坊（ETH）則摔至1100美元，FTX自家發行的代幣FTT一周內也狂跌90％，受此影響加密貨幣貸款商「BlockFi」也傳出將聲請破產消息，BlockFi日前也按照過去這幾間倒閉的公司動作，先是暫停該平台活動，包含暫停提款服務，並要求客戶暫時別將資金存入，BlockFi近日則稱暫停活動的理由是「FTX流動性危機帶來的不確定性，導致公司無法照常營運」。
花旗分析師亞伯（Joseph Ayoub）指出，加密貨幣生態系統本身雖然面臨廣泛蔓延的風險，但市場規模只有8300億美元左右，相較之下美股規模高達43兆美元，擴散至金融市場的機率較小。幣圈寒冬持續，面臨做空指控的趙長鵬則反駁指出目前幣安仍持有FTT，但預期未來會看到FTX事件的連鎖效應，他認為加密貨幣行業或將面臨更多監管審查，同時也表示「說實話，這可能是一件好事。」
加密貨幣行業長期以來一直被認為是不可靠、高風險的投資。FTX的破產讓市場震驚，其他貨幣包括Bitcoin也不能倖免連日下挫，美國財政部長葉倫在接受《彭博社》訪問時就提到，FTX崩潰風波加強了她對數位資產市場需要謹慎監管的看法，她形容這波骨牌效應「顯示了整個產業的弱點」，不過她也同意加密貨幣目前未對更廣泛金融系統構成威脅。
比特幣已經有超過十年歷史，但整個加密貨幣產業至今仍未成熟，FTX在廣告中將虛擬貨幣比擬為輪子和電力，都在發明之初被當代人視為愚蠢的主意，但時間證明它們都是「人類歷史上偉大的發明」，但不少學者如諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則批評虛擬貨幣就是一場龐式騙局，痛批比特幣、加密貨幣支持者為「貨幣蟑螂」，並多次執筆疾呼加密貨幣可能成為新的次貸危機。
幣安執行長趙長鵬在FTX事件後也分享了兩大教訓，包含：教訓一，永遠不要使用你發的代幣（token）做為抵押品；教訓二：如果你在經營加密貨幣業務，千萬不要借款，不要「有效地」使用資本，必須擁有大量儲備。
從長遠角度來看，若幣安真的吃下FTX後，可能將擁有接近75%的加密貨幣交易市場，近來對加密貨幣領域展開監管的美國政府絕不會坐視不管，若從正面角度來看，這次FTX倒閉風暴過後，政府的監管升級、投資人的標準提高，對於整體產業來說未必只有負面影響；「未來虛擬貨幣還有救嗎？」，政府若管多了，有虛擬貨幣違背去中心化的初衷、扼殺產業創新的可能；若管的少，投資人血本無歸又只能找政府救濟，這個問題或許得從幣圈自行解決，若想要吸引投資人交易，交易所勢必要有儲備、能償債，不再發生資不抵債的困境，整體產業若發展不出明確的規範，恐怕將看不見明朗的未來。