台中捷運App增2功能　找失物、轉乘公車

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中捷公司統計，今年截至10月底，在捷運綠線共拾獲近7千件遺失物，前三名物品分別為現金、電子票證、傘具。中捷了解旅客急欲尋找遺失物的心情，提供多管道協尋，除可洽車站詢問處，或於週二至週六12時至20時撥打遺失物中心專線04-24361645，也可於客服中心營運時段(每日6時至24時)撥打專線04-37063606。即日起，台中捷運App更新增「遺失物協尋」功能，旅客可隨時查詢待認領物品，也可以線上填寫協尋單，縮短協尋時間。
中捷公司指出，由於電子票證高居遺失物排行榜第二名，建議旅客下載台中捷運App，並至「捷粉專區」「我的票卡」綁定電子票證，若中捷公司拾獲遺失票證，旅客可接獲即時訊息通知，省去協尋時間，還能提高找回電子票證的機會，推估完成綁定的會員找回遺失票卡機率超過9成。
此外，中捷公司表示，台中市幹線公車分別行經捷運高鐵台中站、市政府站、文心中清站、文心崇德站、松竹站等車站，形成台中市區的大眾運輸主幹路網，為使公車與捷運系統發揮「1加1大於2」功效，台中捷運App新加入「幹線公車」功能，可以查詢下2班公車即時到站資訊，民眾轉乘更方便。
中捷公司董事長林志盈表示，旅客最常在列車上遺失物品，呼籲旅客留意隨身攜帶物品，下車時務必確認是否遺留物品在車上，多一分注意，少一分煩惱，也歡迎旅客多加利用App新功能，感受中捷貼心的服務。