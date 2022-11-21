廣三SOGO迎耶誕 馬卡龍色「麥塊聖誕樹」亮相超吸睛
迎接耶誕節，台中市廣三SOGO百貨公司，運用數千個搬運物流箱，搭配色彩、層次堆疊方式，打造一座高達8.5公尺的「麥塊聖誕樹」，馬卡龍繽紛色彩，加入七彩漸變流星燈，閃閃發亮超吸睛，尤其白天夜晚不同的視覺感受，引來過往民眾拍照打卡。
「麥塊聖誕樹」是一大亮點外，周圍特別設計露營風拍照區、遊戲區、休憩區作為連貫，讓整場聖誕氣氛更加濃郁。業者表示，高達8.5公尺的聖誕樹，是以馬卡龍色系的『湖水綠』『櫻花粉』『純淨白』為代表色，運用數千個物流箱組合而成，再搭配木棧板，加入了LED燈條、七彩漸變流星燈、燈管、露營風串燈，讓整場看上去閃閃發亮。尤其，可穿透性的聖誕樹，不論是在樹體內部或是外圍，點綴得五彩繽紛，每個角度都好拍，讓白天和晚上的視覺感受截然不同，成為臺中地區的新亮點。
除了有繽紛閃耀的聖誕樹可以拍照打卡，今年還特別舉行聖誕報佳音及頗受歡迎的聖誕大遊行活動。大遊行當天，將出動大批聖誕老人跟民眾近距離互動，並提供拍照合影。
此外，與擄獲眾多芳心的超強手遊IP「戀與製作人」合作，將於26日在廣三SOGO 14FJapoli推出全台獨家「戀與製作人4周年限定快閃主題餐廳」，現場佈置多個打卡拍照點，讓年輕朋友來場甜蜜約會，並祭出多個限定主題套餐，不僅讓你拍個夠，還可以大啖美食!
年末強檔活動不間斷!!於2022/12/1(四)-2023/1/4(日)廣三SOGO 12F特賣場，還有振光玩具的「美日系玩具特展」，搭上年底即將上映的阿凡達2電影熱潮，獨家搶先販售阿凡達水之道系列公仔，並一次集結多款Funko、漫威電影熱門角色公仔、玩具，絕對讓公仔迷們買到手軟!在跨年連假期間，還有藝人見面會、玩物祭及巨型鱷魚扭蛋機，與你一起狂歡non stop迎接2023!