製作公司砸176億「賭一把」！宋仲基成功帶動股價狂飆
南韓男神宋仲基新劇《財閥家的小兒子》開播，他在劇中重回校園，飾演清純大學生毫不違和，連動帶起高收視率；戲外，他也帶動該劇製作公司「RaemongRaein」的股價狂飆，截至韓國時間今（21日）中午為止，RaemongRaein在KOSDAQ的股價已上漲超過15%，RaemongRaein當初製作本劇時共投入自有資本74.05％的176億韓元（約台幣4.5億元），可看作是把公司的命運寄託在本劇上，如今證實宋仲基的魅力不僅是收視救星，更是超級吸鈔票機。
《財閥家的小兒子》除了有GOT7成員朴珍榮、B1A4成員Baro、文成賢陸續在第一、二集中驚喜現身，李星民飾演的「陳養喆」會長霸氣登場，帶出一連串1987年時的韓國重大歷史事件，再加上宋仲基「重生」後考上韓國第一學府，掀起高度討論，使得收視率一路攀升。
李星民飾演的順洋集團會長「陳養喆」雖是虛構角色，卻有網友當起「鍵盤柯南」，比對出其髮型與眼鏡、講話語氣、金援總統候選人盧泰愚等特點，分別與三位韓國大集團會長極為相似，再加上劇中陳養喆逃過死劫的空難事故，也是借用韓國1987年舉國譁然的民航機空中爆炸事件，並且比對順洋集團的事業體結構與哪個韓國真實大集團最為相近，一一破解劇組、編劇的「埋哏、致敬」，儼然成為觀眾在收看本劇時的另一種樂趣。《財閥家的小兒子》每週五、六、日晚間11點獨家在friDay影音播出。