九合一大選及18歲公民權周六舉辦 新北設2663處投開票所
九合一地方公職人員選舉及憲法修正案公民投票將於本周六舉行，新北市選舉委員會今（21）日召開記者會說明相關規定，依據統計資料表示本次市長選舉人人數共331萬6517人，較2018年增加5萬2389人，其中首次具有市長選舉權的公民人數有17萬9052人，全市共設置2663處投開票所；投開票程序採「領、領、圈、投」，先領選舉票、再領公投票、圈票、投票之方式進行，開票程序也會先辦理選舉票開票，再辦理公投開票，呼籲大家踴躍投票。
新北市選委會副總幹事黃堯章表示，投票當日，請選舉人攜帶「本人國民身分證、私章及投票通知單」，前往指定投開票所，領取選舉票及公投票，並一律使用選委會製備的圈選工具圈選，勿以「私章蓋選票」或「按指印」，以免造成無效票；同時不得攜帶手機及其他攝影器材進入投開票所，以免觸法。
另外，本次還有憲法修正案公民複決第1案要進行投票（白色），需在中華民國繼續居住6個月以上且年滿20歲者才符合投票資格，本次修憲案是台灣憲政史上第一次辦理公民複決，民眾於進入投票所前可先瞭解憲法修正案的內容，以加速投票速度。
新北市選委會主任委員林祐賢也提醒民眾，目前仍是防疫期間，投票時，請戴口罩，並保持社交距離排隊投票，也呼籲有投票權的民眾，在11月26日（星期六）上午8點到下午4點，請踴躍前往投票。