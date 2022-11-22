最後衝刺／新竹三腳督激戰　藍拚催基本盤、綠主打政績牌

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林耕仁陣營人士也說，對於選情還是感到樂觀，包括國民黨主席朱立倫一周來新竹2次，總計11月前前後後來8次，而前高雄市長韓國瑜也從拍影片相挺，之後更3度到新竹拉抬，這也代表國民黨大咖對新竹的勝選，絕對有期待與渴望。
林耕仁陣營反駁地方盛傳棄保的傳聞，並強調若真的考慮棄保，國民黨大咖不會紛紛來新竹站台。陣營人士坦言，雖外界謠言確實造成一時顛簸，「但一切在藍營大咖韓國瑜、朱立倫來後就一錘定音，林耕仁就是下架民進黨最好人選，這一點無庸置疑。」
陣營人士信心說，林耕仁不管政見或對地方熟悉度，選民在最後一刻進入投票所時，都會非常清楚。至於新竹多名里長，日前赴高虹安造勢會場，陣營人士則認為林耕仁在新竹25年，「比其他候選人更熟悉里長，不是去一次造勢會場就翻轉」，並評估選民不會因里長挺高，就動搖本身支持傾向，反而會激化選民對林耕仁的感情，催出更多基本盤。
沈慧虹陣營則規劃，最後一周會一如競選以來，主打過去8年的政績牌，也會再加強論述選舉過程中提出過的諸多延續性政見，向所有新竹市民說明，沈慧虹與林智堅組成的最強新竹隊還有很多事情要做，如果肯定8年的執政，那沈慧虹一定是延續光榮的不二人選。
實體活動部分，沈慧虹與新竹隊議員候選人將持續深入市場拜票，並藉由車隊掃街走遍城市的每一個角落，車掃時沈慧虹將透過直播說出各地8年來的改變，除了破除對手不實謠言外，凸顯新竹的改變也是最有利的催票機。
至於眾所矚目的選前之夜，沈陣營預計比照林智堅2次參選，不以傳統大型造勢晚會的方式呈現，而是以大遊行的方式，訴求光榮新竹「5你5我」，希望我每一個肯定新竹改變的市民共襄盛舉，並於11月26日投票支持沈慧虹，一同延續新竹光榮。
另外，沈陣營也說，高虹安造勢晚會虛報里長到場，還拿里長候選人充數，更說當選要實現郭台銘的願望等等諸多爭議，團隊從上到下都接到很多反應，最後階段會持續對此呼籲高虹安應向市民說明清楚，不應該迴避。
第三勢力的高虹安原先選情被各界看好，但遭爆料任男友擔任立法院助理後，至今仍難甩開負面爭議，恐連帶衝擊地方選情。選舉最後階段，高虹安則加緊腳步回防，積極備戰鞏固支持者。
高虹安於11月19日舉辦「新竹找安黃金之夜」大型造勢晚會；令人意外的是，當天國民黨籍的新竹市副議長余邦彥率多名里長到場力挺，事後又傳出席名單造假，種種因素又為選情再畫下未知數。此外，選前之夜鴻海創辦人郭台銘是否現身支持？也是各陣營關注焦點。
高虹安的「選前之夜」確定會有民眾黨柯文哲主席到場加持。本週柯文哲已向台北市政府請假、到各地輔選，關於25日晚間的選前之夜，柯文哲確定在台北車掃後，先南下趕到新竹幫高虹安造勢站台，再趕回台北參加黃珊珊在台北市政府前廣場的選前之夜。