香水、止汗劑會致癌、傷腎？醫：大多不會，但４種人最好不要用。

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會傷害皮膚嗎？曾奕騰醫師表示，使用香水、爽身噴霧、止汗劑這類產品，確實有可能因為主成分、添加物、防腐劑等成分，引起皮膚刺激性或過敏性皮膚炎，使得出現搔癢、刺痛、紅疹等症狀。不過這些皮膚不適症狀也未必會出現，有一部份因素還是和使用者的膚況有關。
會傷腎、致癌嗎？雖說這些產品可能會出現皮膚疾病或不適，不過這和致癌、傷腎等並沒有直接關聯。曾奕騰醫師指出，目前已知對人體有害的化學物質，多已禁止使用，又或者嚴格限制產品可檢測濃度，因此一般而言只要產品是合法、經政府檢測核准，使用者是照正常方式、產品規範使用，傷腎、致癌等健康風險可說是微乎其微，而皮膚健康的族群使用大多也是安全無虞的。
使用香水、止汗劑要注意什麼？哪些人不適合使用相關產品？
選購注意：為避免體香劑、止汗劑造成皮膚疾病或不適，曾奕騰醫師也建議，購買相關產品應注意合法、正規廠商合格生產，避免來路不明的產品，特別是現代網購發達，許多口耳相傳或好評大賣的產品未必就是合格產品，這點要留意。成分標示、製造日期、保存期限也要看得清楚。
使用注意：使用前可以先少量塗抹在皮膚較敏感部位，例如手臂內側，或是較常出現皮膚過敏處，測試看是否會造成刺激或過敏反應，香水、體香劑避免使用於頸部、耳後、腋下、跨下、陰部、肘窩、膝窩等皮膚皺摺處。香水使用時也建議噴灑在衣物上，代替直接接觸皮膚，或是少量擦在皮膚上，避免於皮膚大量塗抹或噴灑。使用後若真的出現皮膚不適，應立即停止使用，並盡快尋求皮膚科醫師協助。止汗劑一般僅限使用於腋下或手腳掌等部位，避免使用於頸部或臉部，以免造成皮膚刺激或過敏，使用若有不適應立即停用。
４種人最好別用：另外，也因為這些產品對身體的影響，一部份和使用者身體狀況有關，曾奕騰醫師也提醒，若皮膚本身狀況不佳應避免使用，例如皮膚敏感、過敏、有傷口，或是濕疹、異位性皮膚炎、毛囊炎等發炎性疾病等，尤其避免使用在患部。特別是台灣過敏人口比例高，皮膚過敏者也不在少數，使用者應多留意，避免親友皮膚過敏使用產品沒事，就忽略了自己使用上所出現的不適。
狐臭和體臭有什麼差別？形成原因、改善方式各不同！
曾奕騰醫師表示，體臭的形成因素包括了汗液、皮膚油脂、皮膚角質、髒汙、細菌、黴菌等代謝物，因此民眾若要避免體臭，可多注意正確適度的清潔身體、衣物、環境，並維持良好的生活習慣，這樣一來大多不會有體臭的問題。
至於狐臭，該族群的「腋下頂漿腺(大汗腺)」所分泌出來的汗液可能本身就有味道，這類族群應避免逕自使用外用或口服產品試圖自行改善，以避免無效反而傷身。建議可尋求皮膚科醫師協助，評估看是否可使用藥物改善，或是藉由傳統手術、清新微波止汗術等方式治療，大多可獲得良好的控制和改善。
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