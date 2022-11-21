要變天了！明晚起北台灣大雨炸3天　週六投票日天氣曝光

▲中央氣象局指出，受到鋒面通過加上華南雲雨區東移影響，週二晚間起全台各地將轉為有短暫雨，尤其北台灣週五前要留意有局部較大雨勢。（圖／NOWnews資料照片，記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，受到鋒面通過加上華南雲雨區東移影響，週二晚間起全台各地將轉為有短暫雨，尤其北台灣週五前要留意有局部較大雨勢。（圖／NOWnews資料照片，記者葉政勳攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-11-21 17:40:24

要變天了！明（22）日白天雖然東北季風減弱，各地氣溫稍微回升，不過因為水氣逐漸增多，中南部及東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，各地雲量開始增多，入夜之後到週三（11/23）受到鋒面通過加上東北季風影響，且緊接著華南雲雨區東移，週五（11/25）之前各地降雨轉趨明顯，尤其中部以北、東北部地區可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫雨。中央氣象局預估，這波降雨情況預計要到週末才會逐漸緩和，提醒民眾留意。

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氣象局預報員黃恩鴻指出，從明晚開始到週五、大約3天半的時間受到鋒面通過及華南雲雨區東移影響，水氣明顯偏多，全台各地都將轉為有短暫雨的天氣，尤其中部以北、東北部地區雨勢較大。週六投票日當天水氣開始慢慢減少，天氣慢慢轉趨穩定，除了北部及東北部地區仍有短暫雨之外，中南部地區下半天之後就會慢慢轉乾。而到了下週日（11/27）各地天氣大多恢復多雲到晴，僅剩東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨。

至於氣溫方面，明日白天各地高溫約攝氏28到30度，由於水氣增多，感受上會比較悶熱。不過明日入夜後受到東北季風增強及降雨影響，北部、東北部地區轉涼，週三到週五北台灣低溫大約僅攝氏23度，其他地區約攝氏26到30度，日夜溫差較大。預估週六起有望慢慢回暖，下週日東北季風減弱，北台灣氣溫回升會比較明顯。

▲週末各地水氣逐漸減少，投票日當天天氣慢慢回穩。（圖／中央氣象局提供）
▲週末各地水氣逐漸減少，投票日當天天氣慢慢回穩。（圖／中央氣象局提供）

週二晚間起變天轉濕涼！投票日天氣曝光　1圖秒懂1週天氣

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