專訪／李喜明：國土防衛隊若受挫　抗中保台口號喊不下去

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兩軍交戰的勝利關鍵，就算說軍隊的意志力是戰爭的致勝關鍵也不爲過。李喜明舉阿富汗戰爭中，政府軍和塔利班給他的啟發：「政府軍實力比塔利班強很多，他們都用美式裝備，但他們一下就垮掉了！因為政府軍沒有作戰意志，但塔利班的意志力很堅強。」
不過國土防衛部隊到底是什麼？李喜明說明，國土防衛部隊的目標是分擔正規部隊的工作，而非加入正規部隊作戰。戰時當國軍正規部隊無法達成「濱海決勝、阻止敵人登陸」時，國土防衛部隊就在所分配的居住地附近或社區進行機動游擊作戰，或保衛基礎關鍵設施（機場、水庫、機場、電廠等）。而在非戰時，國土防衛部隊則是國家防災機制的一環，負責協助社區災防救護。
具體的執行面來說，人力來源召集各地志願者每年約訓練2到3次，訓練內容捨棄傳統國軍的基本服儀、校閱等非作戰項目，而專注在操作武器和作戰訓練。訓練項目除了射擊場地外，主要以社區環境就地訓練，人員也不須留宿營區，大幅降低訓練成本；而帶領訓練和作戰的人員，應由國軍的特戰部隊執行。由於游擊作戰的講究靈活、彈性，將熟悉區域狀況的國土防衛部隊拆成小型部隊，由國軍菁英依戰場狀況下達命令，也就是權責下授的分散式指揮。
至於國土防衛部隊使用的武器從哪來？李喜明提議，在各區的軍方、警消、海岸巡防駐所內佈建小型軍械庫，關鍵的軍械管制交由國土防衛部隊自行負責，確保各部隊在突發狀況時保有機動性和防衛性，各區域的武器庫就由部隊自行清點、管理。李喜明的構想就是把國土防衛部隊列為第四軍種，也就是在陸、海、空軍之外增加國土防衛部隊。至於民間有人提出由內政部主管的想法，李喜明點出，「訓練、武器還是要國防部支援，整體資源還是在國防部。」
李喜明受訪中多次強調：國土防衛部隊是嚇阻的指標，展現抗敵的意志力才能讓敵人不敢輕舉妄動，因為軟弱反而會招來戰爭。「國內還有那種和平主義的人說，『好好跟他談嘛！上來也打不過人家！』你每天都說你打不過人家，你不是在鼓勵他動手？小個子在大個子面前如果畏畏縮縮的樣子，就是鼓勵大個子動手。」
不過外界對這政策的另一個疑慮，是擔心招募後出現「萬人響應，一人到場」的窘境，反而對外暴露出台灣人沒有防衛意志。對此李喜明坦然說不擔心，他認為最重要的是確認現況、做出選擇，因為中共已經不給台灣模糊空間。
李喜明更嗆辣對執政黨喊話，不能像餵迷幻藥一樣讓人民覺得戰爭不會來，「潮水退了有沒有穿褲子你先搞清楚，免得你每天都在騙；騙自己事小，敵人來給你驗收事情就大了。如果說大多數人都說，『好了我怕戰爭，一來我就投降』，那你應該早點去跟他談，最糟糕就是打一半投降，因為你什麽都損失了，然後你還要全部聽他的條件。」
也有反對者批評李喜明的國土防衛部隊，是跟美國人共謀、讓台灣人打焦土戰消耗共軍；或有專家批評這會讓共軍攻擊平民，對這些說法李喜明嗤之以鼻，他分析台灣不像烏克蘭國土廣闊，還有邊打邊接受外援的條件；海島國家加上地狹人稠的現況，一旦開戰，台灣除了被封鎖外，可能到處都是巷戰。李喜明重申，台灣只要無法嚇阻戰爭，無論有沒有焦土戰都是輸家。
李喜明：一直批評我，你有拿出更好的方法嗎？
李喜明卸下參謀總長一職後，提出了不對稱作戰概念。他感嘆說，當時跟壯闊台灣創辦人吳怡農一起發表文章時，外界的批評讓他很不好受，「不過現在我免疫能力強多了！」李喜明笑著說自己從上任的第一天，就開始推動不對稱作戰的防衛構想，「我任內就是不斷地在做，要不然怎麼會繞到今天這個結果？」
李喜明指的是自己當時跟國防部理念不合、衣袖一揮的辭職走人，他自評是「寧可當烈士，也不當庸官」。不過如今台海局勢比兩年前更加緊繃，外界對李喜明提出的防衛構想，從討論度到接受度都越來越高，從民間的自我防衛課程爆滿、到聯電創辦人曹興誠捐數十億元發起的神射手計畫，都是民間有心、國防部卻冷處理的案例。李喜明受訪時感嘆，國防部不採納、不出面引導又不願主導的態度，只會讓敵人看笑話。
無論是迫於美方壓力或民間倡議，總統蔡英文在今年的國慶文告中已經強調，台灣將建立不對稱戰力自我防衛，顯見政府已經有類似想法，但還是絕口不提國土防衛部隊。對此李喜明認為政府有選票考量，但如果政策一出卻組不了隊，抗中保台的口號也會喊不下去。李喜明對反對者再喊話，他強調抗中保台沒問題，「怎麼保」才是每個人都該思考的問題。