資深歌手驚爆「心臟衰竭」引發腎臟水腫！醫提醒：早期4大症狀要當心

資深歌手驚爆「心臟衰竭」引發腎臟水腫！醫提醒：早期4大症狀要當心
資深歌手驚爆「心臟衰竭」引發腎臟水腫！醫提醒：早期4大症狀要當心

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-21 18:00:41

以《你把我灌醉》等金曲紅遍大街小巷的57歲知名歌手黃大煒，數月前驚爆因心臟衰竭導致呼吸困難，而被緊急送醫，經檢查發現病況也影響腎臟，出現嚴重水腫情形，後經治療，已出院返家休養。心臟衰竭可以說是一種全身性疾病，症狀表現也十分多元，嚴重者甚至會導致死亡，因此身體早期出現的細微症狀，都不容忽視。

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▲ 心臟衰竭可以說是一種全身性疾病，症狀表現也十分多元。（示意圖／Unsplash）

什麽是心臟衰竭？

心臟衰竭又稱為「鬱血性心臟衰竭」，俗稱心臟無力。根據外媒Insider報導，當心臟功能不佳，無法向其他器官輸送足夠的血液和氧氣時，就會發生心臟衰竭。心臟衰竭通常無法治愈，但早期的妥善治療及照護，都能大幅延長病人存活的時間。

 

引起心臟衰竭的原因

吸煙、過量飲酒、缺乏運動及不良飲食習慣，都會增加心臟衰竭的風險。患者的病史，例如心臟病、高血壓、肥胖和糖尿病等，也會增加心臟衰竭的風險。

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▲ 失眠、抑鬱、呼吸困難，都是心臟衰竭的早期徵兆。（示意圖／Unsplash）

心臟衰竭的早期4大症狀

一、呼吸困難

心臟衰竭的其中一個徵兆是呼吸困難，其他例如慢性阻塞性肺病等可能造成呼吸問題的疾病，可能與心力衰竭同時發生。患者通常會感到疲倦、腿部或腳踝腫脹。

二、噁心想吐

心臟衰竭早期症狀包括腸胃不適、噁心、嘔吐和食慾不振。

三、失眠、抑鬱和焦慮

美國心臟協會指出，全國有25%至30%患有心臟衰竭的成年人，其臨床報告指出患者有情緒障礙，主要是抑鬱、焦慮和失眠。

四、女性患者更容易感到腸胃不適

心臟衰竭的女性患者比男性更容易心悸、腸胃不適、冒冷汗、抑鬱、焦慮，導致心理問題與生活質量下降。

 

治療心臟衰竭有賴於配合醫療處置、規則服藥，以及改善生活方式。患者必須限制水份和鹽分攝取、控制體重、記錄每日液體輸入量、戒菸、戒酒及咖啡因，接種流行感冒及肺炎疫苗等，也非常重要。

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