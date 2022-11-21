資深歌手驚爆「心臟衰竭」引發腎臟水腫！醫提醒：早期4大症狀要當心

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什麽是心臟衰竭？心臟衰竭又稱為「鬱血性心臟衰竭」，俗稱心臟無力。根據外媒Insider報導，當心臟功能不佳，無法向其他器官輸送足夠的血液和氧氣時，就會發生心臟衰竭。心臟衰竭通常無法治愈，但早期的妥善治療及照護，都能大幅延長病人存活的時間。
引起心臟衰竭的原因吸煙、過量飲酒、缺乏運動及不良飲食習慣，都會增加心臟衰竭的風險。患者的病史，例如心臟病、高血壓、肥胖和糖尿病等，也會增加心臟衰竭的風險。
▲ 失眠、抑鬱、呼吸困難，都是心臟衰竭的早期徵兆。（示意圖／Unsplash）
心臟衰竭的早期4大症狀一、呼吸困難
心臟衰竭的其中一個徵兆是呼吸困難，其他例如慢性阻塞性肺病等可能造成呼吸問題的疾病，可能與心力衰竭同時發生。患者通常會感到疲倦、腿部或腳踝腫脹。
二、噁心想吐
心臟衰竭早期症狀包括腸胃不適、噁心、嘔吐和食慾不振。
三、失眠、抑鬱和焦慮
美國心臟協會指出，全國有25%至30%患有心臟衰竭的成年人，其臨床報告指出患者有情緒障礙，主要是抑鬱、焦慮和失眠。
四、女性患者更容易感到腸胃不適
心臟衰竭的女性患者比男性更容易心悸、腸胃不適、冒冷汗、抑鬱、焦慮，導致心理問題與生活質量下降。
治療心臟衰竭有賴於配合醫療處置、規則服藥，以及改善生活方式。患者必須限制水份和鹽分攝取、控制體重、記錄每日液體輸入量、戒菸、戒酒及咖啡因，接種流行感冒及肺炎疫苗等，也非常重要。
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