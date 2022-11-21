BA.2.75境外移入突竄升！　羅一鈞：恐蓋過BA.5

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本土+11,888、死亡+41 3死亡相關因子統計出爐指揮中心表示，今日新增之11,888例本土病例，為5,512例男性、6,372例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，有39例有慢性病史，22例未接種3劑以上COVID-19疫苗，其中有16位一劑都沒有接種。
指揮中心也提供了今年本土死亡相關風險因子統計數據，截至昨日為止，本土死亡累計共1萬3千多例，其中有91%有慢性病史，90%是60歲以上的個案，66%沒有打滿三劑疫苗。
境外BA.2.75佔比翻倍竄升 有機會成為主流株？指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國（各1例），另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。
此外根據上一周變異株監測統計，81例本土定序中，有80例為BA.5，1例為BA.2，沒有新驗出本土的BQ.1或XBB新興變異株病例，目前本土還是以BA.5為主流變異株。
但在境外移入上，新興變異株比例卻有一些改變。21例境外移入定序中，有10例是BA.5，有9例是BA.2.75，目前BA.5佔比已降到50%以下，而BA.2.75在過去的三周中，其佔比從6%增加到28%，這一周又提升到43%，羅一鈞表示，BA.2.75有持續增加的趨勢，可能有機會蓋過BA.5成為境外移入的主流株，不過目前我們本土都還沒有驗到任何一例BA.2.75。
羅一鈞表示，雖然BA.2.75也有免疫逃脫的能力，不過並沒有像XBB、BQ.1這麼強，目前在國際上，BA.2.75整體的佔比也比較低，從7月左右在印度開始偵測到BA.2.75流行後，雖然在鄰近國家都有一些病例發生，但並沒有取代BA.5成為東南亞國家的主流病毒株，反而是XBB，引起像是新加坡、馬來西亞等國的疫情，所以BA.2.75的演變還需要再觀察。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55871
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