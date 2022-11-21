高市毒防局攜手慈總　協助藥物濫用者自立更生

高雄市政府毒品防制局與高雄市慈善團體聯合總會、阿福食物銀行於今（21）日完成「GO冰涼」實習商店~社福資源＆職能體驗~合作備忘錄簽署，以協助藥物濫用者自立復歸社會，脱離毒品，並邀請網絡單位共同參與這項公益活動。
高雄市慈善團體聯合總會張來川理事長、張繼忠副理事長、江慶隆副理事長、培福委員會陳文昱主委、雷科股份有限公司黃萌義總經理 、𡘙師傅企業股份有限公司許憲章副總均出席活動，由毒防局林瑩蓉局長與張來川理事長、培福委員會陳文昱主委共同簽署合作備忘錄，宣示毒品防制工作與社會福利及職能體驗等資源的強化合作，由慈總提供福氣餐券、阿福食物銀行物資、冰品實習商店及青少年助學金等多項社福資源，協助藥物濫用者的基本生活、社會救助、工作技能、就業、就學等需求，逐步建立支持功能，獲得更全面的關懷照顧與培力，促進自立、順利復歸社會，回到人生正軌。
毒防局於今年已開始與慈總初步合作，經個管員評估個案需求後，即可領取慈總的「福氣餐券」換取愛心便當，或領取阿福食物銀行的生活物資，溫飽三餐及滿足基本生活所需，目前再以備忘錄簽署擴大合作，毒防局秉持「給釣竿而非給一簍魚」的概念，輔導個案至阿福「GO冰涼」實習商店學習剉冰製作，適應職場，建立就業信心與穩定職業技能基礎，慈總同時還有工讀津貼給予激勵，以及提供青少年助學金。
毒防局長林瑩蓉致詞表示，慈總秉持「廣結慈善資源，共創溫馨祥和」的社會服務宗旨，長期投入弱勢關懷，而藥物濫用者常因個人及家庭支持功能不足、正向人際關係尚未建立，導致走上毒品回頭路，因此毒防局特別與慈總合作，連結社福資源以協助毒防局個案；並頒發毒防局感謝狀，特別感謝高雄市慈善團體聯合總會與阿福食物銀行的公益善舉，以及熱心贊助便當的𡘙師傅企業與熱心贊助餐包的雷科公司，發揮企業的優良社會責任。
張來川理事長也表示，慈總秉持弱勢關懷、扶助自立的原則，整合各方資源與力量投入社會服務工作，也希望能提供社福資源幫助藥物濫用者度過難關，自立更生，脱離毒品。