汪小菲放話「來台面對面」！大S證實了　相關規定一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣方面，雖然10/13起就開放入出境團體旅遊，不過中港澳的團客仍無法來台，我國也不可組團到對岸旅遊。另據內政部移民署規定指出，大陸人士來台，可分為「持有效居留證者」、「持有效入出境許可證者」，前者不分事由均可入國，後者則有7種方式申請入台。
包含「國人及持居留證者之陸籍配偶及未成年子女」、「短期探親及奔(含運回遺骸骨灰)」、「司法人道探視、探視重病(傷)親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承」、「商務履約、跨國企業內部調動人員」、「航空、航運公司駐人員;航空器、船舶之機組員、員、技術人員」、「大專校院之學位生及研修生」、「國際醫療(含陪同)人員」。
另外，陸委會指出，依「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第26條第2項第1款第3目規定，中國大陸配偶在臺長期居留期間離婚，對在臺設有戶籍之未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往，即可在臺繼續居留及工作。
而在中國部分，得據大陸公安機關入境管理部門7月公佈的政策，在疫情防控下出境的事由中有提到「探親及照護老人孕產婦」、「參加親屬婚禮畢業禮」、「家庭團聚」等事項，可及時受理審批出入境證件。此外，還可以對緊急的特殊情況，提供辦事辦證的「綠色通道」便利。如今，大S稍早也發出聲明，並在內文證實汪小菲確定來台灣的消息，也讓外界好奇，汪小菲是選擇什麼樣的方式。（編輯：詹鎰睿）