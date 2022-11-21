科羅拉多同志夜店槍擊案　顧客奮不顧身制伏槍手

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警局局長瓦斯蓋茲（Adrian Vasquez）在記者會上表示，犯嫌進入Club Q夜店後，隨即對店內的人們開槍。
「店內至少有2名英勇的顧客和嫌犯對峙打鬥，阻止嫌犯繼續殺害其他人。」
事發當時，塞曼（Joshua Thurman）人在店內。他告訴記者：「那時非常可怕，地上屍體橫陳，處處都是玻璃碎片和破掉的杯子，很多人在哭泣。」
「那原本應該是我們可以安全放鬆的空間，我們應該要去哪？」
24歲的藍尼（Aeron Laney）剛搬來科羅拉多泉（Colorado Springs），她第一次來Club Q。
她告訴法新社：「當時大家玩得正開心，有說有笑。」她淚眼看著店外越來越多的悼念花束。
蘭尼和友人高德文（Justin Godwin）剛離開不到幾分鐘，槍手就闖入Club Q。
在Club Q擔任調酒師的安德森（Michael Anderson）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我一直希望我不會碰到這種事情。」
根據警方發言人卡斯楚（Pamela Castro）的說法，警方晚間11時56分接獲通報Club Q發生大規模槍擊案，首名警員在4分鐘內趕到現場，而嫌犯僅在2分鐘後就被制伏。
當局表示，嫌犯目前在當地醫院接受治療，並未透露其他資訊，但強調聯邦調查局（FBI）探員等正進行調查。
艾爾帕索郡（El Paso County）警長辦公室去年發布的新聞稿顯示，當時21歲的槍手奧德瑞奇曾在2021年6月18日被捕，因為他的母親報案，稱他揚言以土製炸彈或多種武器攻擊她。
瓦斯蓋茲說：「對我們的LGBTQ公民來說，Club Q是安全的避風港。此案讓我深感悲痛和心碎。」
Club Q也在臉書發文稱，他們對這場無謂的攻擊感到震驚，並說：「我們感謝英勇的顧客迅速做出反應、制伏槍手，並結束這場仇恨攻擊。」
科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）形容這起駭人槍擊案「可怕、令人厭惡，也讓人心碎」。波利斯2018年成為美國首位公開出櫃的州長。
事發之後，Club Q臉書粉絲專頁湧入來自各地的慰問，有些訊息來自瑞典、英國、紐西蘭、德國和澳洲。
自1999年開始，LGBTQ社群都會在每年11月20日這天紀念跨性別追悼日，最早是為紀念1998年遭殺害的跨性別女性赫斯特（Rita Hester）。
根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），美國自2022年初迄今已發生超過600起大規模槍擊案。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1111121