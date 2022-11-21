《一家子兒咕咕叫》劇組輪流孵蛋！養鴿全因「鴿子習性」
電影《一家子兒咕咕叫》勇奪第59屆金馬獎最「最佳劇情片」與「金馬最佳新人」2大獎項，導演詹京霖、游安順、楊麗音、胡智強、潛力新秀李夢苡樺與眾劇組人員皆感動不已。評審肯定主要演員們的表現，電影各方面都統合得相當成熟，並表示「導演詹京霖藉著養鴿人家錯綜難解的家庭習題，洞見不可碰觸的記憶傷疤，遮蓋了多少人從未痊癒的心靈。」
導演詹京霖分享拍片背後秘辛，由於鴿子的習性是「認家」，等於要自己搭鴿舍養鴿還有訓練，當時有人建議他輕描淡寫帶過即可，但他就是要挑戰這個不可能的任務，否則一切就毫無意義；劇組從孵鴿蛋開始，第一次要讓鴿子們飛出去時都相當緊張，土法煉鋼一步一步訓練，做了許多田調，盡可能如實呈現賽鴿世界。詹京霖表示這部作品不只是一個家庭的故事，許多觀眾也領悟出電影背後有許多人生的課題，包含生死議題，人之所以生存的價值信念等。
片中楊麗音跳牽亡歌橋段令觀眾印象深刻，為了完美呈現劇情，劇組當時奔走許多葬禮場合了解牽亡的獨特文化，安排楊麗音等演員一起接受訓練，才得以完成。粉絲大讚「4位主演在我們心中都是最佳男女主角」、「很有台灣味」、「場景跟美術都讓人身歷其境，許多細節要透過大銀幕才能看見」、「記得帶衛生紙」、「鴿子043應該也要得獎」、「帶著一種生死魔幻的感覺」、「看完電影後久久不能言語，很觸動人心」、「推薦多刷幾次，會越嚼越有味」。