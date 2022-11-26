國土防衛隊1／習近平連任後兩岸終開戰？全民防衛呼聲起

國土防衛隊2／擬真空氣槍練打靶　台教練出國比賽贏美軍

▲國際防衛手槍協會（IDPA）台灣官方俱樂部射擊教官沈志亮。康仲誠攝
▲國際防衛手槍協會（IDPA）台灣官方俱樂部射擊教官沈志亮。康仲誠攝

記者李詠平／專題報導

兩岸若開戰，國人對國軍志願役的戰力與素質普遍不看好。不過民間卻另有一批對槍枝射擊的愛好者，每週五晚上會從各地趕赴新北市泰山區的一棟大樓參加教學和訓練。這裡是國際防衛手槍協會（IDPA）位於台灣的官方俱樂部，雖然過去射擊訓練只是小眾運動，不過負責協會營運的官方俱樂部安全官張銘揚說，從今年初爆發烏俄戰爭開始，詢問課程的人就有2到3成的明顯增加，加入訓練的學員人數也有穩定成長，8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，手槍協會的詢問度又更高了，本來一週5通的詢問量一下增加到每週20、30通，且詢問後至少也有半數願意來實際上課，顯示兩岸局勢緊繃，確實促使民眾想採取行動、學習自我防衛。

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▲國際防衛手槍協會（IDPA）台灣官方俱樂部學員訓練
▲國際防衛手槍協會（IDPA）台灣官方俱樂部學員訓練。康仲誠攝
根據國內的《槍砲彈藥刀械管制條例》，一般人不允許持有槍枝，所以IDPA提供給台灣的槍枝，就以空氣槍做為練習，也就是俗稱的玩具槍加BB彈，不過這些「玩具槍」不管外型、手感到細節，都是經原廠授權、獲國際認可的擬真槍枝，只是扣下板機飛出的不是子彈。

實地參加IDPA的訓練，男女比例約為8比2，訓練內容包括模擬比賽的狀況題和速度練習，內容除了紮實外，訓練強度也不低，過程對射擊姿勢、用槍安全格外講究，像是槍口隨時朝下或食指在扣下板機前該擺放的位置，都有該注意的規範。

協會的射擊教官沈志亮在軍中服役20年，擔任的就是兵器教官，今年更代表協會赴美參加實彈射擊比賽，打敗一批用實彈練習的參賽美軍，拿下「準照組最精準射手獎」，現場揮舞台灣國旗。他得意說，雖然打實彈的後座力和聲響都更大，但比賽結果證明了用空氣槍訓練，也能有不輸實彈練習的成績。

民間期待政府帶頭　將全民防衛融入生活

IDPA的學員Brian射擊學齡約一年，雖然加入是因為自己對槍枝的熱愛，不過自己親身投入後學習槍枝組裝、換彈匣、瞄準、上膛等，Brian認為在台灣應該要多推廣槍枝訓練，至少有需要用到的那天真的拿到手槍也不會害怕。擔任工程師的學員Leon談到當下的中國威脅，他對全民防衛的期待更高，他表示該加強的是台灣人的凝聚力以及防衛意識，防衛或醫療基礎訓練應該學習國外作法，全民都該強制受訓。

當天到場參觀射擊訓練的一位大學生，雖然即將入伍，但他坦言不期待能在軍中學到什麼，因為國軍的訓練非常過時、也不符合現代戰場的需求，加上台灣的國防預算花在購買軍備多過於人員的裝備和訓練費用，更遑論全民國防。

烏俄戰爭爆發後，烏克蘭的國土防衛隊戰力，讓國際刮目相看。沈志亮也說，期盼看到主管機關帶頭多嚐試、遇到問題再修正也不要只有空想。而長期接觸協會招生的張銘揚也期待，政府能接受並推動國土防衛部隊，他舉例自己看到很多協會學員都自願花錢買裝備、花時間自主訓練，顯示民間都有意願和資源，重點在政府要如何有效的統合中央和民間的資源、做最佳配置。像政府擁有靶場的資源，就是民間這批有能力持槍作戰的射手需要但無法使用，他認為這些都是政府該加快腳步整合、主導的方向。

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