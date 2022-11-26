國土防衛隊2／擬真空氣槍練打靶　台教練出國比賽贏美軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
實地參加IDPA的訓練，男女比例約為8比2，訓練內容包括模擬比賽的狀況題和速度練習，內容除了紮實外，訓練強度也不低，過程對射擊姿勢、用槍安全格外講究，像是槍口隨時朝下或食指在扣下板機前該擺放的位置，都有該注意的規範。
協會的射擊教官沈志亮在軍中服役20年，擔任的就是兵器教官，今年更代表協會赴美參加實彈射擊比賽，打敗一批用實彈練習的參賽美軍，拿下「準照組最精準射手獎」，現場揮舞台灣國旗。他得意說，雖然打實彈的後座力和聲響都更大，但比賽結果證明了用空氣槍訓練，也能有不輸實彈練習的成績。
民間期待政府帶頭 將全民防衛融入生活
IDPA的學員Brian射擊學齡約一年，雖然加入是因為自己對槍枝的熱愛，不過自己親身投入後學習槍枝組裝、換彈匣、瞄準、上膛等，Brian認為在台灣應該要多推廣槍枝訓練，至少有需要用到的那天真的拿到手槍也不會害怕。擔任工程師的學員Leon談到當下的中國威脅，他對全民防衛的期待更高，他表示該加強的是台灣人的凝聚力以及防衛意識，防衛或醫療基礎訓練應該學習國外作法，全民都該強制受訓。
當天到場參觀射擊訓練的一位大學生，雖然即將入伍，但他坦言不期待能在軍中學到什麼，因為國軍的訓練非常過時、也不符合現代戰場的需求，加上台灣的國防預算花在購買軍備多過於人員的裝備和訓練費用，更遑論全民國防。
烏俄戰爭爆發後，烏克蘭的國土防衛隊戰力，讓國際刮目相看。沈志亮也說，期盼看到主管機關帶頭多嚐試、遇到問題再修正也不要只有空想。而長期接觸協會招生的張銘揚也期待，政府能接受並推動國土防衛部隊，他舉例自己看到很多協會學員都自願花錢買裝備、花時間自主訓練，顯示民間都有意願和資源，重點在政府要如何有效的統合中央和民間的資源、做最佳配置。像政府擁有靶場的資源，就是民間這批有能力持槍作戰的射手需要但無法使用，他認為這些都是政府該加快腳步整合、主導的方向。