黃捷左營掃街助陣黃偵琳 雙「黃」連線一起為高雄拚四年
民進黨左營楠梓區市議員候選人黃偵琳今(21)日上午與市議員黃捷合體，一同於左營車隊掃街，人氣超高的黃捷，沿路多位民眾揮手加油打氣，黃偵琳指出，兩人因喜愛動物，特別請黃捷一起戴上動物頭箍，除了吸引目光關注之外，更希望未來能在議會一起合作議題，讓高雄更進步。
黃偵琳特別感謝黃捷同為議員候選人，在最後衝刺階段，願意撥出時間前來助陣，尤其看到黃捷是跟妹妹騎著一台機車前來，真是既感動又感謝。黃捷則說新人選舉很不容易，最後階段希望一起加油，之後一起為高雄拚四年。
黃偵琳指出，黃捷是優秀年輕的議員，選民服務破萬件，對議題的鑽研推動更是不遺餘力，期盼自己能順利當選，進議會之後跟黃捷合作相關議題，為高雄的進步一起拚四年。黃偵琳舉例，今天特地準備動物髮箍，是因為黃捷的政見有爭取動物友善空間；而推動共融公園、促進性別友善，也是兩人共同關注的議題。
黃偵琳表示，左營與鳳山也有類似之處，不僅有左營舊城與鳳山新城等文化古蹟，區內也有眷村文化園區，因此如何推動文化保存與文化觀光，也是當選之後希望向黃捷議員請益合作的議題。
黃捷表示，黃偵琳是立法委員劉世芳服務處的執行長，有長期的服務經驗，而且之前有留意到黃偵琳與康裕成、高閔琳議員以及多位議員候選人，召開訴求終結月經貧窮的記者會，這是對女性朋友很貼心的進步議題，希望雙雙當選之後，能夠在議會一起為性別友善與高雄努力。