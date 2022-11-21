動物園設置「團團」追思看板牆 大貓熊館長淚憶14年相伴
大貓熊「團團」在本（11）月19日，因腦部病變惡化不可逆，救護團隊含淚放手，讓他在麻醉中沈睡離開，台北市立動物園今（21）日在大貓熊館內設置追思看板，讓民眾可留言想對團團說的話。大貓熊館長陳玉燕，也道出這14年來，和團團的相伴回憶。
大貓熊館長陳玉燕在15年前，就有參與貓熊培訓和準備作業的引進計畫，並透露團團和圓圓的感情「像姐妹」，甚至對團團來說，圓圓的吸引力還不如一顆蘋果，兩隻發情期間自然交配有困難，所以後來繁殖都採取人工方式。而團團也是台灣大貓熊中最乖、最溫和的，晚期在治療過程中，不管是打針還是吃藥做檢查，團團都非常配合。
陳玉燕也提到，這14年期間，飼養大貓熊團隊裡面，也有人完整陪伴團團14年，「大家會陪牠走完最後一哩路，希望團團未來沒有病痛，能夠開開心心的生活。」動物園也提到，目前團團的病理解剖報告收集完成，需要14-21天的時間再統一說明。
至於另外3隻貓熊心情是否有被影響？陳玉燕解釋「其實大貓熊在野外是獨居個體，首先要照顧好自己」，其他貓熊內心的波動無從了解，但是從目前行為、表現、進食各方面狀況來看，沒有太大的差異。（編輯：林莞茜）