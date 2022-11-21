動物園設置「團團」追思看板牆　大貓熊館長淚憶14年相伴

▲台北動物園在大貓熊館設置團團追思看板，為期兩週，讓民眾可以留言追憶。（圖／台北市立動物園）
▲台北動物園在大貓熊館設置團團追思看板，為期兩週，讓民眾可以留言追憶。（圖／台北市立動物園）

編輯中心／綜合報導

2022-11-21 21:01:58

大貓熊「團團」在本（11）月19日，因腦部病變惡化不可逆，救護團隊含淚放手，讓他在麻醉中沈睡離開，台北市立動物園今（21）日在大貓熊館內設置追思看板，讓民眾可留言想對團團說的話。大貓熊館長陳玉燕，也道出這14年來，和團團的相伴回憶。

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大貓熊館長陳玉燕在15年前，就有參與貓熊培訓和準備作業的引進計畫，並透露團團和圓圓的感情「像姐妹」，甚至對團團來說，圓圓的吸引力還不如一顆蘋果，兩隻發情期間自然交配有困難，所以後來繁殖都採取人工方式。而團團也是台灣大貓熊中最乖、最溫和的，晚期在治療過程中，不管是打針還是吃藥做檢查，團團都非常配合。

▲動物園將以維護動物福祉為優先，採舒緩照護方式照顧團團。（圖／台北市立動物園）
▲團團病理解剖報告收集完成，動物園稱還需要14-21天的時間再統一說明。（圖／台北市立動物園）
陳玉燕也提到，這14年期間，飼養大貓熊團隊裡面，也有人完整陪伴團團14年，「大家會陪牠走完最後一哩路，希望團團未來沒有病痛，能夠開開心心的生活。」動物園也提到，目前團團的病理解剖報告收集完成，需要14-21天的時間再統一說明。

至於另外3隻貓熊心情是否有被影響？陳玉燕解釋「其實大貓熊在野外是獨居個體，首先要照顧好自己」，其他貓熊內心的波動無從了解，但是從目前行為、表現、進食各方面狀況來看，沒有太大的差異。（編輯：林莞茜）

▲台北市立動物園24日表示，大貓熊「團團」病情又變差了一些，如果貿然到展場活動可能有安全疑慮，暫時不適合見客。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月24日
▲大貓熊「團團」在11月19日於麻醉中離世。（台北市立動物園提供）


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