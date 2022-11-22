最後衝刺／綠力守「基桃竹」北3城　蔡賴蘇加持強攻雙北

▲鄭文燦近8年執政成果豐碩，守住桃園市是綠營的重中之重，蔡英文、賴清德等人都已多次前往站台。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭文燦近8年執政成果豐碩，守住桃園市是綠營的重中之重，蔡英文、賴清德等人都已多次前往站台。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-22 10:30:00

本週六就是投票日，民進黨現在全國22席縣市長中僅有7席，此次選舉的基本目標是守成，並重新擴張版圖。綜觀綠營執政縣市，南部選情相對單純，而激戰區域當屬桃園、基隆、新竹市等北3城選情最受關注；在非綠執政縣市中，包括台北、新北、宜蘭、苗栗、南投等都有各自的重要性。

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經過數個月來的醞釀，選舉進入最後一周，氣氛快速加溫。在現有執政縣市，綠營候選人持續訴求城市進步不回頭、延續光榮；在非執政縣市，除了暢談有別於對手的務實、大格局政見外，中央豐碩的執政成果，也持續由總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌深入各地宣傳，盼成催票利器。

▲沈慧虹今日新竹孔廟廣舉舉行「新竹光榮5力全開」造勢，蔡英文到場力挺，期盼延續新竹光榮。（圖／民進黨提供）
▲林智堅執政近8年受到肯定，沈慧虹肩負重任，力拚延續新竹光榮，蔡英文等人多次赴新竹背書。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文致詞強調讓蔡適應當選，就是讓基隆延續進步與光榮。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文多次到基隆站台，期盼林右昌的優質施政能順利交棒蔡適應。（圖／民進黨提供）
桃園市、基隆市、新竹市3個縣市皆在2014年成為綠色執政版圖，並於2018年連任後延續至今，在鄭文燦、林右昌、林智堅3位市長執政下，硬體建設大增、城市景觀大幅改善、文化底蘊、質感都有所提升，歷年的縣市長施政評鑑中更屢獲肯定。

也因為如此，在嘉義縣、台南、高雄、屏東等南方執政4縣市選情狀況相對單純之下，此次選舉綠營將守住北3城視為重中之重，即便選舉結果難免牽涉卸任首長的政治行情消長，但不論派系也都卯足全力。

除了綠營基層組織、幕僚團隊傾全力外，鄭文燦、林右昌、林智堅皆可以說是親力親為，分別替桃園市長候選人鄭運鵬，基隆市長候選人蔡適應、新竹市長候選人沈慧虹龔固組織，甚至也參與政見、文宣等規劃，期盼透過自身近8年的高滿意度，讓選票極大化，替綠營守住過往被視為藍大於綠、得來不易、持續進步的版圖。

▲陳時中舉辦大遊行並將在台北市府前廣場會師，蔡英文也將同框造勢，衝刺選情。（圖／記者葉政勳攝）
▲雙北有重要地位，民進黨推出陳時中、林佳龍力拚睽違多年重返執政，蔡英文等黨內大咖也卯足全力輔選。（圖／記者葉政勳攝）
至於台北因為是首都；新北因派出部長級人選林佳龍，挑戰被認為亟欲代表藍營參選2024總統的侯友宜；宜蘭也因拚連任的國民黨籍現任縣長林姿妙涉嫌貪汙；苗栗更是實施地方自治後從未政黨輪替；南投則是藍營長期執政爭議不斷，都被視為相當重要的戰區。

不過，民進黨在這幾個縣市多半長年沒有執政，即使仍有基本組織實力，但仍須仰賴中央執政成果、中央與地方合作政見支票助攻。

談及中央加持，效果最佳的當屬蔡英文、賴清德、蘇貞昌。他們3人即使不是候選人，但每每現身各地站台都能喚醒綠營，甚至是中間選民的熱情，再搭配經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元等內閣成員現身，更總是引發迴響，這也證明，除了地方執政的對比外，中央執政的成果也是此次地方選舉中民進黨很好的墊腳石。

最後關頭，在桃園、基隆與新竹市，鄭運鵬、蔡適應與沈慧虹3名候選人將繼續論述政見，加上綿密車掃、市場拜票等組織行程，分別再有鄭文燦、林右昌與林智堅的加持，要激起支持者熱情。另外，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等大咖輪番站台，民進黨力求穩住台北、新北、宜蘭、苗栗、南投等地選情。

目前陳時中選前之夜正緊鑼密鼓規畫中，有極高可能就是在競選總部北平東路舉行；林佳龍選前之夜場地幾經波折最後確定在板橋新府路、區運路口舉行；鄭運鵬則確定北桃、南桃雙軌並進；沈慧虹則不會有傳統的大型造勢晚會，規劃與林智堅2次競選時相同，將以市區大遊行方式，號召市民一起延續光榮。

▲林佳龍與鄭運鵬於新北鶯歌合體造勢，蘇貞昌到場站台，獲得廣大迴響。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.19）
▲蘇貞昌利用公餘時間全台走透透輔選，獲得廣大迴響；圖為其於新北鶯歌替林佳龍、鄭運鵬站台。（圖／記者黃宣尹攝）
▲徐定禎舉行「拒絕黑金 守護苗栗」苗栗市大造勢，賴清德到場背書，期盼終結國民黨在苗栗的72年執政。（圖／徐定禎辦公室提供）
▲賴清德利用公餘時間全台輔選，演說深植人心；圖為其赴苗栗站台徐定禎，期盼終結國民黨在苗栗的72年執政。（圖／徐定禎辦公室提供）

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