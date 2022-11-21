得票率超過95%　台灣之光黃啟芳連任國際馬術總會副會長

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最終由也是IOC國際奧會委員的比利時籍Ingmar De Vos英格瑪德沃斯為單一候選人並以壓倒性的多數支持贏得第二次連任FEI國際馬術總會會長，四年任期將到2026年。
在英格瑪德沃斯的領導下，國際馬術總會促進動物福利、倡導性別平等和包容，以及促進青少年體育運動，使FEI在奧林匹克組織中贏得了強大的地位，而這是他的第三個也是最後一個任期。Ingmar De Vos英格瑪德沃斯致詞說道：「雖然我們共同取得了許多成就，但還需要做出進一步的改變，以福祉為核心推動馬術運動的永續性和現代化，將是我未來四年的主要目標。」
除此之外，中華民國馬術協會所派出的另外三位代表分別為國際組組長葉益成、常務理事陳怡如及理事于長君，葉益成組長同時也是亞洲馬術總會馬場馬術委員會主席，他在會議上發表提問，讓台灣在國際會議上備受矚目與曝光，更因著他的馬術專業受到肯定，在先前已獲聘為2022杭州亞運競賽部專家，為亞運籌委會提供賽事建議。
常務理事陳怡如以及理事于長君，不負中華民國馬術協會理事長許安進賦予台灣代表團的使命，積極投入體育外交與各國馬術代表認識交流，于長君表示：「本屆FEI年度會員大會隆重與規模盛大，蒞臨出席會員國代表也非常踴躍，除了國際會議上探討議題多元，與會者也都樂於彼此交流分享自己國家的優勢，同時間我們也積極爭取2024或2025年國際馬術年會在台灣主辦，希望未來台灣也能在各界支持下，藉由馬術運動為台灣體育外交拓展更多的國際事務與國際上的支持。」