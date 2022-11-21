得票率超過95%　台灣之光黃啟芳連任國際馬術總會副會長

▲(左起)日本馬協代表Yuki YAGI、中華馬協理事于長君、國際組組長葉益成、常務理事陳怡如。（照片提供中華馬術協會）
▲(左起)日本馬協代表Yuki YAGI、中華馬協理事于長君、國際組組長葉益成、常務理事陳怡如。（照片提供中華馬術協會）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-21 21:10:032022-11-21 21:22:15

在南非第二大城市Cape Town開普敦的CTICC (Cape Town International Convention Centre ) ，舉辦4天的2022年FEI國際馬術總會（Fédération Équestre Internationale，FEI）會員大會完美落幕，台灣Jack黃啟芳成功以超過95%壓倒性支持連任FEI國際馬術總會副會長，不負眾望為華人爭光。台灣駐開普敦台北聯絡辦事處處長林映佐第一時間就與黃副會長致賀，並與非洲台灣商會聯合總會諮詢委員林錦華在南非安排款宴慶賀。

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FEI國際馬術總會年度會員大會四天的會議中，研討馬術總會章程及修正馬術比賽規則，並由全球136個會員進行四年一次的FEI國際馬術總會會長選舉，無法親自出席的國家聯合會員亦可以透過網路視訊方式進行不計名在線投票。

最終由也是IOC國際奧會委員的比利時籍Ingmar De Vos英格瑪德沃斯為單一候選人並以壓倒性的多數支持贏得第二次連任FEI國際馬術總會會長，四年任期將到2026年。

▲(左起)非洲台商會諮詢委員林錦華、開普敦台北辦事處處長林映佐與FEI國際馬術總會副會長黃啟芳_照片提供中華馬術協會。官方提供
▲(左起)非洲台商會諮詢委員林錦華、開普敦台北辦事處處長林映佐與FEI國際馬術總會副會長黃啟芳_照片提供中華馬術協會。官方提供
在英格瑪德沃斯的領導下，國際馬術總會促進動物福利、倡導性別平等和包容，以及促進青少年體育運動，使FEI在奧林匹克組織中贏得了強大的地位，而這是他的第三個也是最後一個任期。Ingmar De Vos英格瑪德沃斯致詞說道：「雖然我們共同取得了許多成就，但還需要做出進一步的改變，以福祉為核心推動馬術運動的永續性和現代化，將是我未來四年的主要目標。」

除此之外，中華民國馬術協會所派出的另外三位代表分別為國際組組長葉益成、常務理事陳怡如及理事于長君，葉益成組長同時也是亞洲馬術總會馬場馬術委員會主席，他在會議上發表提問，讓台灣在國際會議上備受矚目與曝光，更因著他的馬術專業受到肯定，在先前已獲聘為2022杭州亞運競賽部專家，為亞運籌委會提供賽事建議。

常務理事陳怡如以及理事于長君，不負中華民國馬術協會理事長許安進賦予台灣代表團的使命，積極投入體育外交與各國馬術代表認識交流，于長君表示：「本屆FEI年度會員大會隆重與規模盛大，蒞臨出席會員國代表也非常踴躍，除了國際會議上探討議題多元，與會者也都樂於彼此交流分享自己國家的優勢，同時間我們也積極爭取2024或2025年國際馬術年會在台灣主辦，希望未來台灣也能在各界支持下，藉由馬術運動為台灣體育外交拓展更多的國際事務與國際上的支持。」

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