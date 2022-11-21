日本冬季聯盟Japan Winter League　11月24日沖繩開打！

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「Japan Winter League 」創辦人鷲崎一誠表示，過去典型的日職戰力外測試會只持續一天或兩三天，投手只投幾個球，而擊球手也可能只打三到五顆球，球探透過短暫的評估和球員之前的成績，來確定是否合用。而日本冬季聯盟將邀請NPB及日本獨立聯盟的球探觀看比賽，同時也邀請其他國家的球探們一同參與。
日本冬季聯盟比賽球場包含宜野灣市立棒球場（橫濱）、沖繩市KOZA信金棒球場（養樂多），ANA BALL PARK浦添棒球場（廣島）及讀谷平和之森球場（中日）等，全部都是日本職棒春訓使用的球場。同時比賽期間，球員評估的數據（統計數據、追蹤系統的數據，影片分析等）後續將提供給每支球隊，所以若是球團人員無法親自到場，也可以透過畫面來遠端觀察球員。
「Japan Winter League 」發起人鷲崎一誠今年30歲，高中在嵯峨西高中打棒球，畢業後進入慶應大學，雖然加入棒球隊，但大學生涯的四年中苦無上場機會，畢業後遠赴美國加州參加當地的冬季聯盟，只為證明自己的實力及找尋延續夢想的機會。鷲崎一誠表示他去參加美國冬季聯盟，曾從美國投手手中敲出全壘打，讓他有機會證明自己，所以想為每一位跟他一樣曾有遺憾的選手找尋這樣的打球機會。
日本冬季聯盟未來將會是世界級的選拔聯賽，每位棒球運動員都擁有更多的機會，賽事期間，將邀請來自MLB、NPB 、美國、義大利、法國、奧地利和波蘭不同區域的球探參與，今年冬天，更多屬於選手們的機會，以及不同的舞台將在沖繩誕生！
鷲崎一誠上週特別來到台灣拜訪中華職棒大聯盟及球團代表，表達未來合作機會，歡迎退役的職棒球員，或球隊育成的選手來參加比賽，同時也邀請中職各隊在比賽期間派球探來看比賽，另外也歡迎還未進入職棒，希望有機會一圓夢想的大學生及高中畢業生球員，一起來參加「Japan Winter League 」！
只要年滿15歲以上，任何人都可以參加。請把握時間趕緊報名！
今年將開放免費入場，誠摯的邀請大家進場拿著啤酒，一起觀看一場場熱情洋溢的比賽。
相關資料請參考日本冬季聯賽的官方網站，線上申請網址：（https://www.japanleague.co.jp）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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參加費用
方案一
時間：11/24〜12/25
費用：35萬日圓（不含稅金）
方案二
時間： 11/24〜12/8 (上半季）
費用：20萬日圓（不含稅金）
方案三
時間：12/9〜12/25 (下半季）
費用：20萬日圓（不含稅金）