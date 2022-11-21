日本冬季聯盟Japan Winter League　11月24日沖繩開打！

▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）
▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-11-21 22:39:44

今年6月中旬，在沖繩縣那霸市舉行了「Japan Winter League 」（日本冬季聯盟）成立記者會。日本冬季聯盟預定於2022年11月24日-12月25日舉辦為期一個月的棒球聯賽，募集約120名選手，將組成六支球隊，選手自費於沖繩縣4座日職春訓球場參賽，每隊將進行22場比賽，可說是日本第一次舉辦真正屬於棒球的冬季聯賽。

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2019年新冠疫情爆發前，「亞洲冬季聯賽」是由中華職棒聯盟（CPBL）主辦，分別邀請日本NPB二軍成員及業餘成棒隊（JABA）及韓國職業棒球（KBO）等隊來台參加聯賽。過去如歐力士隊吉田正尚及養樂多隊村上宗隆等，就是透過此一賽事開啟職棒球員生涯，雖然澳洲職棒聯盟也在冬季開打，但仍有差別。而在沖繩舉辦的日本冬季聯盟球員的目標，與台灣舉辦的亞洲冬季聯盟略有不同，日本籍以外的外國選手，即使是退役的OB球員也可參加 。 

▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）
▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）
「Japan Winter League 」創辦人鷲崎一誠表示，過去典型的日職戰力外測試會只持續一天或兩三天，投手只投幾個球，而擊球手也可能只打三到五顆球，球探透過短暫的評估和球員之前的成績，來確定是否合用。而日本冬季聯盟將邀請NPB及日本獨立聯盟的球探觀看比賽，同時也邀請其他國家的球探們一同參與。

日本冬季聯盟比賽球場包含宜野灣市立棒球場（橫濱）、沖繩市KOZA信金棒球場（養樂多），ANA BALL PARK浦添棒球場（廣島）及讀谷平和之森球場（中日）等，全部都是日本職棒春訓使用的球場。同時比賽期間，球員評估的數據（統計數據、追蹤系統的數據，影片分析等）後續將提供給每支球隊，所以若是球團人員無法親自到場，也可以透過畫面來遠端觀察球員。

「Japan Winter League 」發起人鷲崎一誠今年30歲，高中在嵯峨西高中打棒球，畢業後進入慶應大學，雖然加入棒球隊，但大學生涯的四年中苦無上場機會，畢業後遠赴美國加州參加當地的冬季聯盟，只為證明自己的實力及找尋延續夢想的機會。鷲崎一誠表示他去參加美國冬季聯盟，曾從美國投手手中敲出全壘打，讓他有機會證明自己，所以想為每一位跟他一樣曾有遺憾的選手找尋這樣的打球機會。

▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）
▲日本冬季聯盟開打。（圖／日本冬季聯盟提供）
日本冬季聯盟未來將會是世界級的選拔聯賽，每位棒球運動員都擁有更多的機會，賽事期間，將邀請來自MLB、NPB 、美國、義大利、法國、奧地利和波蘭不同區域的球探參與，今年冬天，更多屬於選手們的機會，以及不同的舞台將在沖繩誕生！

鷲崎一誠上週特別來到台灣拜訪中華職棒大聯盟及球團代表，表達未來合作機會，歡迎退役的職棒球員，或球隊育成的選手來參加比賽，同時也邀請中職各隊在比賽期間派球探來看比賽，另外也歡迎還未進入職棒，希望有機會一圓夢想的大學生及高中畢業生球員，一起來參加「Japan Winter League 」！

只要年滿15歲以上，任何人都可以參加。請把握時間趕緊報名！
今年將開放免費入場，誠摯的邀請大家進場拿著啤酒，一起觀看一場場熱情洋溢的比賽。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
相關資料請參考日本冬季聯賽的官方網站，線上申請網址：（https://www.japanleague.co.jp）

參加費用

方案一
時間：11/24〜12/25 

費用：35萬日圓（不含稅金）

方案二
時間： 11/24〜12/8 (上半季）
費用：20萬日圓（不含稅金）

方案三
時間：12/9〜12/25 (下半季）
費用：20萬日圓（不含稅金）

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