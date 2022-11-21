賴清德稱讚年輕耐操　鄭運鵬：三步併一步、讓桃園飛更高

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林昶佐表示，鄭運鵬在立法院是優秀的黨團幹事長，他們一起推動許多重大法案，是推動法案工作上最好的靠山，有良好的溝通力與執行力與協調力，是最能夠延續鄭文燦，繼續帶領光榮桃園的好市長，請大家支持鄭運鵬進入桃園市政府，「帶領桃園繼續大進步！」
林昶佐說，他在桃園陪鄭運鵬車掃感受到強大能量，但回到家看到所謂選舉專家的選情評估，還是感覺緊張，呼籲選民11月26日要票投鄭運鵬。
林飛帆說，桃園過去分為南北桃園，國民黨卻只偏重一邊，鄭文燦這八年執政，桃園徹底翻轉和蛻變，化不可能為可能，國民黨不願意給桃園鐵路地下化經費，在總統蔡英文率領的政府之下，鄭文燦與鄭運鵬共同努力，桃園才降低財政負擔，才順利動工；而機場捷運也通車了，育兒津貼更成為全國的政策。
林飛帆強調，桃園和平鎮都不會走回頭路，每一張選票都至關重要，拜託大家用選票表達對桃園進步的期待，讓五星政績繼續大步向前，讓最了解桃園的鄭運鵬接棒。
鄭運鵬說，未來桃園的建設會更大、照顧會更細，大到護國神山台積電來桃園，一奈米製程落腳龍潭區，台積電來桃園，更代表上下游產業通通投資桃園，上下游生活圈，會在龍潭區、平鎮區、楊梅區，南桃園生活圈會越來越豐富。他強調，桃園一直在進步，但是4年前高雄選錯市長，韓國瑜將高雄講得又老又窮，就和國民黨桃園市長候選人張善政一樣，他拜託鄉親，「選對人、會做事，護國神山來桃園」，11月26日請大家用手中的選票來當桃園隊的靠山，他會做各位市民朋友最大的靠山。
賴清德致詞時率先點出桃園的三個需要，呼籲桃園市民一定要支持鄭運鵬的原因，第一點，鄭文燦這兩任八年的五星級執政需要肯定；第二點，年輕、正在進步的桃園，需要一個有幹勁、年輕有為又耐操的市長。第三點，桃園需要一個能在鄭文燦基礎上，繼續帶領桃園向前進的市長，「看來看去，覺得就只有鄭運鵬符合這三個條件。」
賴清德也指出，鄭運鵬過去這幾年來和鄭文燦共同爭取2千多億的重大建設，包含鐵路地下化、桃園捷運綠線、棕線等，為桃園未來百年發展奠定最好基礎。同時，鄭運鵬堅持未來的桃園市政府「建設要大、照顧要細」。建設要大，護國群山來桃園還有三條捷運動工；照顧要細，從長者到幼兒還有身心障礙的市民都要全面照顧。賴清德強調，綜合這些特點，相信鄭運鵬就是下一階段最符合桃園市需要的市長。