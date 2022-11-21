台中港爆貨櫃排隊糾紛！1對2拚不過 1人6根肋骨慘遭打斷
今（21）日上午11時許，台中港貨櫃碼頭傳出有兩間貨櫃公司，因排隊問題糾紛而大打出手，其中57歲的陳姓司機被一對吳姓兄弟檔架住、打到肋骨斷6根，陳男同事也趕到現場要支援，場面相當混亂，台中港務警察總隊獲報趕到現場，鬧事兩方已離開，後續將傳喚涉案人到案說明，全案也將依傷害罪偵辦。
據了解，事發在台中港中國貨櫃場，當時疑似是因排隊起了口角，接著雙方爆發肢體衝突，其中一對吳姓兄弟檔將57歲陳姓司機架住後，另一人狂打其頭部、背部，見其倒地仍不斷用腳猛踹個不停，事後才被送往童綜合醫院救治，共計有6根肋骨被打斷，另一名吳姓司機因其臉部與左手部有擦挫傷而就醫。
台中港務警察總隊獲報，到場發現兩方人馬已離開，現已鎖定涉案人等，後續將通知到案說明，並依傷害罪偵辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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