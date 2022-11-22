綠營女力發言人共同推薦 搶救竹市東區新人劉彥伶

▲民進黨中央黨部發言人李妍慧（左）推薦竹市東區市議員候選人劉彥伶（右）。（圖/劉彥伶團隊提供）
▲民進黨中央黨部發言人李妍慧（左）推薦竹市東區市議員候選人劉彥伶（右）。（圖/劉彥伶團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-22 00:14:45

九合一選戰進入選前倒數黃金週，竹市東區議員選舉異常激烈，老將新人紛紛喊出搶救催票。綠營為力拼東區議員第三席，由中央黨部發言人李妍慧號召，邀請同為發言人的綠營好姊妹，陳時中競選總部兩大女力發言人，立法委員吳思瑤、林楚茵，以及擔任林佳龍競選總部發言人的立法委員賴品妤。以民進黨新世代女力發言人共同推薦為訴求，發佈推薦搶救東區新人劉彥伶影片。綠營女力發言人大串聯，展現全黨團結，支持新人劉彥伶力拼竹市東區關鍵第三席決心。

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新竹市議員李妍慧表示，歷屆東區議員選舉都是參選人數最多，選情最激烈的選區。東區選民結構擁有新竹市典型三高一低特質，高學歷與年輕人口比重也最高，年輕選票動態流向，對黨籍議員候選人當選與否非常關鍵。李妍慧說，本屆民進黨東區議員提名三席當中，擁有清大碩士學位的唯一新人劉彥伶，將是綠營力拼收復東區第三席，最關鍵指標的一席。

立委吳思瑤表示，劉彥伶是民進黨重點栽培優秀新生代，絕對會是新竹市議會的即戰力，也會是新興青年的聲音。

同為新世代女力發言人的立委林楚茵，日前陪同新竹市長候選人沈慧虹輔選行程外，也特別和劉彥伶一同美食直播，林楚茵更在推薦影片中強調，新竹光榮的延續，關鍵的一票，新竹市議會關鍵的一席需要劉彥伶。

而綠營年輕世代的女力發言人代表，立委賴品妤在影片中呼籲新竹市的年輕朋友，集中選票，一起新竹市議會最關鍵一席送進市議會。影片留言中，年輕女力創作網紅吉娜兒留言「劉彥伶加油！凍蒜！」，網紅名人鬼才阿水留言「我這一票也會支持妳!」更有網友表示「三位超強女力推薦劉彥伶，更堅定大家支持劉彥伶信心!」。 

東區市議員候選人劉彥伶說，非常感謝李妍慧議員、吳思瑤委員、林楚茵委員、賴品妤委員幫忙錄製推薦搶救影片。劉彥伶表示，三位優秀女力發言人的推薦，讓她更有鬥志，也會持續努力爭取握住每一雙手與爭取每一張選票，直到投開票日前最後一刻，期許自己能為民進黨力拼東區第三席，進入議會為更多新竹市民服務。

新聞聯絡人：劉彥伶
0963-378-862

賴品妤推薦鏈結
https://fb.watch/gVBI1AzhY8/

吳思瑤推薦鏈結
https://fb.watch/gVBKEVDvjl/

林楚茵推薦鏈結
https://fb.watch/gVv7A-_qsF/


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