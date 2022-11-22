今晚變天轉濕涼！明起雨區擴大連下3天 投票日天氣曝光
中央氣象局表示，今（22日）白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；臺灣中南部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，今晚起至明（23）日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，受華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(22)台灣上空已佈滿透光的中高雲，伴隨的回波很微弱，北海岸、東北部有零星降雨，截至4：53各地區平地最低氣溫大多在20、21度，北部(桃園楊梅區)20.8度，中部(雲林崙背鄉)19.7度，南部(台南後壁區)20.4度，東部(花蓮壽豐鄉)20.0度。
最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(22日)透光的中高雲移入，各地仍為多雲時晴，氣溫略升，白天舒適微熱、早晚涼；南部空品不佳，應注意。下午南方移入的雲層逐漸增厚，晚起天氣轉變，北部約為21至30度，中部20至32，南部20至33度，東部20至29度。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明(23日)起至週五(25日)鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲層的中小尺度變化，應密切觀察。各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北轉濕涼，南台氣溫略降。投票日週六(26日)鋒面結構減弱，雨勢明顯減緩，中部以北仍有局部短暫雨的機率。下週日、一(27、28日)鋒面遠離、各地轉為多雲時晴的天氣，氣溫逐日回升。（編輯：陳苾暐）