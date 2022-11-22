增至162死、326傷！印尼5.6地震　孩童罹難者多

▲規模5.6、震源深度僅10公里的地震，給印尼西爪哇省的展玉縣帶來嚴重死傷，不少房屋也因此倒塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲規模5.6、震源深度僅10公里的地震，給印尼西爪哇省的展玉縣帶來嚴重死傷，不少房屋也因此倒塌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-22 06:35:572022-11-22 06:36:48

印尼西爪哇省的展玉縣（Cianjur），21日發生規模5.6地震，震源深度僅10公里，多棟房屋毀損或倒塌，75公里以外的首都雅加達也感覺到強烈搖晃，急忙奔逃至室外。截至發稿時間為止，已知死亡人數已上升至162人，並有326人受傷，其中多數人是因被壓在廢墟裡而骨折。

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綜合外媒報導，地震發生的地區人口稠密，擁有250萬人口，而且房屋普遍較為簡陋，因此地震後不少都被震垮成為瓦礫堆，包括1所伊斯蘭寄宿學校、1所醫院和其他公共設施。搜救工作一直持續到當地深夜，救援隊嘗試拯救其他可能受困的民眾。

▲由於傷者眾多，醫院人滿為患。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於傷者眾多，醫院人滿為患。（圖／美聯社／達志影像）
西爪哇省長卡米爾（Ridwan Kamil）表示，死者中有不少人是公立學校的學生，地震時他們剛完成了當天的學校課程，正在補習。

據悉，地震已導致逾2200間房屋損毀，超過1.3萬人無家可歸，被送往臨時安置中心，由於當地醫院因地震停電數小時，不少傷者被迫在醫院的停車場中接受治療。

地震發生後，2個小時內至少又記錄到25次餘震，並存在土石流的危險，特別是在大雨的情況下，印尼國家災害應變總署（BNPB）呼籲人們暫時留在建築物外面，以免餘震的發生，導致建物再度倒塌。


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