重機台64高速追撞「未開燈」計程車！騎士噴飛重摔慘死
新北市中和區21日晚間10點多，發生一起死亡車禍！27歲的紀姓男子騎乘一新車要價高達50多萬的Aprilia RS 660紅牌重機，行經台64線快速道路中和段時，高速撞上前方為開燈的多元計程車，紀男當場噴飛重摔在地，失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，計程車駕駛與乘客也受輕傷，送醫治療，事故原因仍待釐清。
據了解，當時紀男騎著大型重機Aprilia RS 660大型重機，從台64線中和往板橋方向行駛，騎到25.7公里處時，前方碰到一輛未開燈的多元計程車，紀男高速追撞後，連人帶車騰空飛起、重摔倒地，當場失去呼吸心跳；高速撞擊之下，重機往前翻滾數圈後才停下，計程車車尾也嚴重變形。
警方獲報前往現場調查，將紀男與37歲的計程車陳姓駕駛及46歲的劉姓乘客，送往雙和醫院治療，紀男經搶救後仍宣告不治，陳姓司機和劉姓乘客則僅受輕傷。
警方表示，該事故也造成中和路段全線封閉，後方車輛一度回堵近2公里，經調閱沿路監視器後，發現多元計程車並未開大燈行駛，將依道路交通管理處罰條例第42條開罰1200-3600元罰緩，詳細事故原因及肇事責任仍待釐清。（編輯：孫唯容）