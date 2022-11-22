汪小菲理智線斷裂！譏大S當好人「不告我我都把妳忘了」
汪小菲不想履行離婚協議，被大S追討積欠的500萬生活費後，理智線斷裂，從前妻、小S甚至徐媽媽全都罵了一輪，連不相干的前連襟許雅鈞也不放過，大S昨（21日）傍晚發布聲明，汪小菲連發3篇文怒吼：「天天就當老好人」、「不告我我都把妳忘了」、「真愛我爸媽妳回北京啊」！
讀完大S透過律師賴芳玉發表的聲明，汪小菲轉發網紅稱讚前妻體面的文章，痛飆大S：「別來這套了，妳要真體面，天天就當老好人？」接著大酸：「好嘞，妳可會說了，要不是妳告我，我都把妳忘了！」宣洩遭大S提告索取生活費的不滿。
深夜11點多，汪小菲怒火未消，再發文問大S：「好嘞，妳要是真愛我爸媽妳回北京啊？逢年過節妳回來啊？也犯不上我爸媽沒人管！在北京待待都能死是嗎？」狠酸大S先前抱怨北京空品差、每天被乾掉的鼻血堵住呼吸道、缺氧、心臟痛醒的發言。
大S在聲明裡表示，從認識汪小菲第一秒到今天，從沒傷害過對方的身心，對汪爸爸、張蘭女士也發自內心尊敬，至於離婚原因，她為了汪小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡、好聚好散，並保證此生不出惡言，自己說到做到。
此外，大S透露被汪小菲封鎖通訊管道，導致沒能第一時間提醒他不要情緒性發言，以免觸法，「非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭」，最後大方祝福汪小菲餐廳生意興隆。（編輯：楊穎軒）