中卡一家親！天然氣協議簽27年　女戰狼盤點世足中國元素

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卡達能源公司首席執行長卡比（Saad al-Kaabi）在協議簽署前不久透露，希望有意購買液化天然氣的歐洲企業，能藉此了解亞洲買家如何進行談判，並願意鎖定長期交易。
報導指出，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，世界在液化天然氣資源的競爭尤為激烈，尤其是歐洲，更是需要大量液化天然氣來取代俄羅斯，這個過去佔歐洲進口量近40%的能源大國。不過對於是否與卡達簽訂長時間合約，德國等歐洲國家一直裹足不前，使得供氣談判進展不易。而當歐洲持續尋找替代供氣來源時，卡達也正在加強與亞洲市場的連結。
與此同時，中國外交部部長助理、發言人華春瑩，20日也在推特連發8則貼文，盤點本屆卡達世界盃的「中國元素」。第1張是世界盃主場館、中國企業有份承建的盧賽爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium），以及世界盃紀念鈔；第2張是大貓熊「四海」和「京京」這2隻首對被送往中東地區的大貓熊；第3張則是展示足球球證的照片，指中國裁判馬寧、助理裁判施翔、曹奕獲委任；第4張展示了中國製造的足球商品，卡達世界盃中，有約70%的周邊商品都是產自中國的義烏市。
至於第5到第8張，依序展示中國生產的電動巴士、灌溉球場草坪的工具是由中國寧夏大學提供技術支援、中國承建的哈爾薩（Al Kharsaah）太陽能發電站大力支持卡達舉辦「碳中和」世界盃的承諾，以及4間中國企業贊助本屆世界盃、中國企業位居贊助商的榜首，強調中國元素在本屆世界盃中隨處可見，以及中卡一家親的精神。