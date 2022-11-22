汪小菲貼帳單曬大S豪宅開銷！百萬年薪只夠付水電+管理費

▲汪小菲近日在微博貼出過去一年的帳單，怒喊「作為一個男人，他們結婚了，我XX的不想再給這個家付電費了！」（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲近日在微博貼出過去一年的帳單，怒喊「作為一個男人，他們結婚了，我XX的不想再給這個家付電費了！」（圖／汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

2022-11-22 08:36:55

女星大S與前夫汪小菲的離婚話題再度引起熱議，汪小菲近日在微博貼出過去一年的帳單，裡頭洋洋灑灑紀錄著他付了多少錢給大S，更怒喊「作為一個男人，他們結婚了，我XX的不想再給這個家付電費了！」貼文曝光後，不少人仔細看了明細，發現大S的豪宅光是水電費每個月竟然就要4萬8348元，嚇得直呼百萬年薪也難負擔！ 

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▲汪小菲坦承酒後摟抱疑似張穎穎的女人。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲近日在微博貼出過去一年的帳單，裡頭洋洋灑灑紀錄著他付了多少錢給大S。（圖／汪小菲微博）
汪小菲在微博發布帳單，裡頭包含「信義社區管理費7-9月」及「信義社區管理費10-12月」，金額皆為13萬9785萬元，換算下來一個月的管理費就要4萬6595元。另外「松勇路7/12-9/12電費」要9萬4201元，換算之後每個月約4萬7100元，「松勇路水費6/24-8/22」2495元，則換算每個月水費約1248元。 

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▲大S的豪宅每個月水電費就要4萬8348元，再加上管理費每月要花9萬4943元，整年度則要113萬9316元。（圖／翻攝大S IG）
據了解，「信義社區管理費」以及「松勇路水電費」應該都是指大S位於信義區松勇路豪宅「台北信義」，上頭的支出加總起來，大S的豪宅每個月水電費就要4萬8348元，再加上管理費每月要花9萬4943元，整年度則要113萬9316元，也就是說即使一般人有百萬年薪、整年不吃不喝也難以負擔，高額帳單讓不少人看傻，意外掀起討論。（編輯：賴禹妡） 

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